Galeria Frutas que parecem não ter nada em comum são parentes; saiba por quê Muitas pessoas não imaginam que frutas aparentemente tão diferentes quanto ameixas, pêssegos, cerejas e amêndoas possuem uma ligação bastante próxima. Apesar das diferenças de sabor, tamanho e uso culinário, todas pertencem a um mesmo grupo botânico conhecido como drupas. Por Flipar

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