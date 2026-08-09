Animais Tatu-canastra: conheça o gigante discreto que ajuda a transformar o ambiente onde vive O tatu-canastra é considerado Vulnerável pela IUCN e ainda guarda aspectos pouco conhecidos de sua biologia. Raro e de hábitos noturnos, apresenta reprodução bastante lenta: a fêmea costuma ter apenas um filhote a cada três ou quatro anos. Por isso, pesquisas sobre a espécie são fundamentais para sua conservação. Por Flipar

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