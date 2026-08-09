Cupim divide opiniões: por que tanta gente torce o nariz para esse corte?

A corcova é uma característica típica das raças zebuínas. Em bovinos de origem europeia, ela é muito pequena ou praticamente inexistente, tornando esse corte bem menos comum.
Durante o cozimento lento, a gordura derrete gradualmente e ajuda a manter a carne macia e suculenta. Por isso, o cupim costuma apresentar uma textura diferente da maioria dos outros cortes.
Para alcançar o ponto ideal, o cupim normalmente é assado lentamente na churrasqueira ou no forno. Também pode ser preparado na panela de pressão antes de receber acabamento na grelha.
Algumas pessoas evitam o cupim por causa da quantidade de gordura ou do sabor mais marcante. Outras, porém, consideram justamente essas características seus maiores atrativos.
Se o cozimento for insuficiente, o cupim pode ficar duro e pouco agradável. Já o excesso de calor por pouco tempo pode ressecar a parte externa antes que o interior fique macio.
O cupim costuma estar presente em rodízios e churrascos tradicionais brasileiros. Quando preparado corretamente, é servido em fatias macias e costuma conquistar muitos apreciadores.
Além do churrasco, o cupim também aparece em receitas assadas, desfiadas ou cozidas com molhos. Sua versatilidade permite utilizá-lo em diversas preparações da culinária brasileira.