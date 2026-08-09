Estilo de Vida Cupim divide opiniões: por que tanta gente torce o nariz para esse corte? O cupim é uma carne que muita gente dispensa nas churrascarias. Mas também existe quem goste. O cupim é retirado da corcova presente em bovinos zebuínos, como o nelore. Essa região concentra grande quantidade de gordura entremeada, responsável por suas características únicas de sabor e textura. Por Flipar

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