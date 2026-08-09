Dos rios aos oceanos: conheça diferentes tipos de embarcações pelo mundo.

De jangadas artesanais a modernos iates, existem embarcações com características adaptadas às condições e necessidades de cada região. Algumas são tão típicas que permanecem pouco conhecidas fora de seus locais de origem. Conheça diferentes tipos de embarcações, suas características e utilidades.
Canoa – Embarcação leve e geralmente estreita, é muito utilizada em rios, lagos e áreas costeiras. Tradicionalmente feita de madeira, hoje também pode ser produzida com fibras e outros materiais. Movida principalmente a remo, serve para pesca, transporte, lazer e atividades esportivas.
Junco – Embarcação tradicional de origem chinesa, caracteriza-se pelo casco amplo e pelas velas reforçadas com talas, tradicionalmente de bambu. Ao longo dos séculos, diferentes tipos de junco foram usados para pesca, transporte de pessoas e mercadorias. Seu desenho se espalhou por várias regiões do leste e sudeste da Ásia.
Catamarã – Embarcação formada por dois cascos paralelos unidos por uma estrutura, destaca-se pela estabilidade e pelo bom desempenho na água. Atualmente, existem modelos a vela ou a motor utilizados no turismo, transporte e competições. O nome “catamarã” deriva de uma palavra da língua tâmil, falada no sul da Índia.
Dhow – Embarcação tradicional de madeira associada às rotas marítimas do Oceano Índico, do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Durante séculos, transportou especiarias e muitas outras mercadorias entre diferentes portos. Caracterizado por suas velas triangulares, ainda é utilizado para pesca e transporte em algumas regiões.
Feluca – Embarcação tradicional a vela, é especialmente associada ao Egito e à navegação pelo Rio Nilo. Possui casco estreito e uma ou mais velas triangulares, aproveitando os ventos para se deslocar. Antigamente usada no transporte, hoje também é bastante empregada em passeios turísticos.
Barco de totora – Embarcação tradicional do Lago Titicaca, entre Peru e Bolívia, é construída com feixes de totora, planta abundante na região. Há séculos, comunidades locais utilizam esse material para fabricar barcos destinados à pesca e ao transporte. Atualmente, essas embarcações também constituem importante expressão cultural e atração turística.
Gôndola – Símbolo de Veneza, é uma embarcação longa e estreita, tradicionalmente conduzida por um gondoleiro com um único remo. Seu casco assimétrico ajuda na navegação pelos estreitos canais da cidade italiana. Antigo meio de transporte, atualmente é utilizada principalmente em passeios turísticos.
Vaporetto – Principal meio de transporte público aquático de Veneza, leva grande número de passageiros por diferentes pontos da cidade e da lagoa. As linhas possuem itinerários e paradas definidos, funcionando de maneira semelhante aos ônibus urbanos. É uma opção prática tanto para moradores quanto para turistas.
Dhoni – Embarcação tradicional das Maldivas, foi historicamente construída em madeira e utilizada para pesca, transporte e comércio entre as ilhas. Ao longo do tempo, muitos modelos ganharam motores e outras adaptações. Atualmente, o dhoni também é bastante utilizado em passeios turísticos e atividades de mergulho.
Veleiro – Embarcação que utiliza o vento como principal fonte de propulsão, pode apresentar diferentes tamanhos, tipos de casco e configurações de velas. É utilizado para lazer, competições e até longas travessias oceânicas. Muitos modelos também possuem motor auxiliar para determinadas situações.
Barca – Embarcação utilizada no transporte coletivo de passageiros em travessias por rios, baías e outras áreas costeiras. Na Baía de Guanabara, por exemplo, barcas fazem a tradicional ligação entre Rio de Janeiro e Niterói. Movidas a motor, possuem grande capacidade e operam em horários e rotas definidos.
Navio de cruzeiro – Projetado principalmente para viagens de lazer, funciona como uma espécie de hotel flutuante, com cabines, restaurantes e diversas opções de entretenimento. Os grandes navios percorrem mares e oceanos, fazendo escalas em diferentes destinos. Há também embarcações menores destinadas a cruzeiros por rios.
Sampana – Pequena embarcação tradicional encontrada no sul da China e em diferentes regiões do Sudeste Asiático. Geralmente construída em madeira, pode apresentar uma cobertura para proteção dos ocupantes e da carga. É utilizada há séculos para pesca e transporte de pessoas e mercadorias em rios e áreas costeiras.
Submarino – Embarcação projetada para navegar submersa, utiliza sistemas sofisticados para controlar profundidade, propulsão e navegação. Os submarinos são empregados principalmente em atividades militares, enquanto modelos de pesquisa e submersíveis auxiliam estudos científicos. A tecnologia permite explorar ambientes marinhos inacessíveis a embarcações de superfície.
Iate – Embarcação destinada principalmente ao lazer e à navegação recreativa, pode ser movida a vela ou a motor. Existem modelos de diferentes tamanhos e níveis de conforto, alguns equipados com cabines, áreas de convivência e outras comodidades. Os maiores e mais sofisticados são frequentemente associados ao turismo de luxo.
Jangada – Embarcação tradicional fortemente associada ao litoral do Nordeste brasileiro, é historicamente construída com toras de madeira leve e equipada com vela. Há gerações, é utilizada por jangadeiros principalmente na pesca artesanal em alto-mar. Tornou-se também um importante símbolo da cultura das comunidades litorâneas da região.
Caiaque – Embarcação leve e estreita, tradicionalmente desenvolvida por povos indígenas do Ártico, incluindo os inuítes, para caça e deslocamento. Movido geralmente com remo de duas pás, hoje possui versões produzidas em plástico e materiais compostos. É bastante utilizado em esportes, lazer e turismo de aventura.
Balsa – Embarcação de fundo geralmente plano, é utilizada para transportar pessoas, veículos e cargas em rios, baías e outras travessias. Pode possuir propulsão própria ou ser movimentada com auxílio de outras embarcações. É especialmente importante em locais onde não existem pontes ou outras ligações terrestres.
Coracle – Pequena embarcação tradicional de formato arredondado, é especialmente associada ao País de Gales e a outras regiões das Ilhas Britânicas. Tradicionalmente construída com uma armação leve revestida por material impermeável, é conduzida com remo. Barcos circulares semelhantes também são utilizados há séculos em regiões da Índia.
Caravela – Embarcação a vela que teve papel importante na expansão marítima europeia, especialmente portuguesa, nos séculos XV e XVI. Relativamente leve e manobrável, permitia explorar costas e realizar viagens oceânicas. Diferentes modelos utilizaram velas latinas ou combinações de tipos de vela.
Galeão – Grande navio a vela utilizado por potências marítimas europeias principalmente entre os séculos XVI e XVII. Com vários mastros e capacidade para transportar grandes cargas, serviu tanto ao comércio de longa distância quanto a operações militares. Tornou-se uma das embarcações mais emblemáticas da era das grandes navegações.