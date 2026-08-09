Estilo de Vida Dos rios aos oceanos: conheça diferentes tipos de embarcações pelo mundo. As embarcações desempenham papel importante no transporte, na pesca, no comércio e no lazer em diferentes partes do mundo. Também fazem parte do turismo em diversas cidades. Em Paris, por exemplo, passeios de barco pelo Rio Sena oferecem uma maneira diferente de conhecer a capital francesa. Por Flipar

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