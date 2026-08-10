John Galliano será tema da exposição do Met e do Met Gala 2027 e gera polêmica

O Met, é um dos maiores e mais importantes museus de arte do mundo, e está localizado em Nova York, na Quinta Avenida, próximo ao Central Park. Fundado em 1870, o museu tem um acervo de mais de dois milhões de obras que abrangem cinco mil anos de história da humanidade, incluindo peças de arte egípcia, greco-romana, europeia, asiática, africana e americana, além de moda, escultura e fotografia.