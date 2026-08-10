John Galliano será tema da exposição do Met e do Met Gala 2027 e gera polêmica

A exposição abrirá no dia 9 de maio de 2027, logo após o Met Gala, e ficará disponível até 9 de janeiro de 2028. O público poderá conferir roupas, acessórios, esboços, cadernos de pesquisa e materiais de arquivo que retratam a trajetória criativa de Galliano, desde sua coleção de formatura na Central Saint Martins, em 1984, até seu trabalho na Givenchy, Christian Dior e Maison Margiela.
A escolha de Galliano, no entanto, não foi totalmente aceita, por causa de episódios controversos envolvendo o estilista. O museu informou que a exposição abordará a ruptura causada pelas declarações antissemitas, racistas e antiasiáticas feitas pelo estilista em 2010 e 2011, que resultaram em sua demissão da Christian Dior e de sua própria marca. Além de uma condenação por um tribunal de Paris por injúrias raciais, religiosas, étnicas e de origem.
O curador do Costume Institute, Andrew Bolton, afirmou que a exposição não seguirá uma narrativa tradicional de queda e redenção. Segundo o New York Times, Anna Wintour, Bolton e o próprio Galliano participaram, em maio, de encontros reservados com rabinos influentes de Nova York e líderes da comunidade judaica para discutir o projeto da mostra e as preocupações relacionadas ao tema.
Nascido em Gibraltar, em 1960, John Galliano é um estilista conhecido por suas criações teatrais e extravagantes. Ao longo da carreira, comandou coleções de grandes grifes, como Givenchy, Christian Dior e Maison Margiela. Depois de um período afastado da moda, retornou em 2014 como diretor criativo da Maison Margiela, cargo que ocupou até sua saída em 2024.
O Met, é um dos maiores e mais importantes museus de arte do mundo, e está localizado em Nova York, na Quinta Avenida, próximo ao Central Park. Fundado em 1870, o museu tem um acervo de mais de dois milhões de obras que abrangem cinco mil anos de história da humanidade, incluindo peças de arte egípcia, greco-romana, europeia, asiática, africana e americana, além de moda, escultura e fotografia.
O Met Gala é o evento beneficente do Costume Institute, departamento do Met responsável por preservar o acervo histórico de moda e organizar exposições. É também o único setor do museu que precisa arrecadar seus próprios recursos para se manter. O baile acontece, tradicionalmente, na primeira segunda-feira de maio, e o tema da exposição define o código de vestimenta seguido pelos convidados no tapete vermelho.
Desde 1995, o evento está sob a liderança de Anna Wintour, diretora editorial global da Condé Nast e ex-editora-chefe da Vogue nos Estados Unidos, conhecida por impulsionar a carreira de diversos estilistas. Sob sua liderança, o Met Gala se consolidou como um dos eventos mais exclusivos e disputados do mundo da moda e do entretenimento, a ponto de receber o apelido de 'Oscar da Costa Leste'.