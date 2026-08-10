Fabio Assunção celebra 55 anos de vida; relembre a trajetória do ator

Nascido em São Paulo, em 10 de agosto de 1971, Fabio Assunção iniciou a carreira artística ainda jovem. Depois de estudar interpretação, foi aprovado em testes para a TV Globo no fim da década de 1980, estreando na novela “Meu Bem, Meu Mal”, em 1990. Nos anos seguintes, consolidou espaço na emissora ao participar de produções de grande audiência, chamando a atenção pela naturalidade diante das câmeras. Rapidamente passou a integrar o grupo de atores mais requisitados da dramaturgia brasileira.