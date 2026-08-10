Fabio Assunção celebra 55 anos de vida; relembre a trajetória do ator

Nascido em São Paulo, em 10 de agosto de 1971, Fabio Assunção iniciou a carreira artística ainda jovem. Depois de estudar interpretação, foi aprovado em testes para a TV Globo no fim da década de 1980, estreando na novela “Meu Bem, Meu Mal”, em 1990. Nos anos seguintes, consolidou espaço na emissora ao participar de produções de grande audiência, chamando a atenção pela naturalidade diante das câmeras. Rapidamente passou a integrar o grupo de atores mais requisitados da dramaturgia brasileira.
Ao longo da década de 1990, o ator acumulou trabalhos em novelas que marcaram época. Entre elas estão “Vamp”, “Sonho Meu”, “Pátria Minha”, “Por Amor” e “Força de um Desejo”, produções que ajudaram a ampliar sua popularidade. Nesse período, também participou de minisséries e especiais televisivos, demonstrando capacidade para interpretar personagens de diferentes perfis. A combinação entre talento dramático e carisma fez dele um dos rostos mais conhecidos da televisão aberta.
Nos anos 2000, Fabio Assunção continuou a protagonizar papéis relevantes em novelas como “Coração de Estudante”, “Celebridade”, “Paraíso Tropical” e “Totalmente Demais”. Também ganhou destaque em séries e minisséries, como 'Dalva e Herivelto', em que interpretou o cantor e compositor Herivelto Martins e foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator.
Além da carreira artística, Fabio Assunção enfrentou desafios pessoais que se tornaram públicos, especialmente relacionados à dependência química. Ao longo dos anos, falou abertamente sobre o tema em entrevistas e buscou tratamento em diferentes momentos. Em entrevista ao “Tantos Tempos Podcast', em outubro de 2025, ele falou do aprendizado que teve com esses processos: 'Me trouxe muita humildade em relação às nossas dificuldades, às coisas que todo mundo vive'.
Nos últimos anos, Fabio Assunção consolidou uma fase de maturidade artística ao participar de produções de destaque na televisão e no streaming. Em 2022, interpretou o diretor de marketing Humberto na novela “Todas as Flores”, produção original do Globoplay que depois também foi exibida na TV Globo. Na plataforma, ele ainda integrou o elenco da série “Fim”, adaptação do romance de Fernanda Torres, vivendo um dos protagonistas da trama. As atuações foram elogiadas pela crítica por explorarem pers
No cinema, o ator também tem trajetória importante, com papéis em filmes como “Bellini e a Esfinge” (2001), “Sexo, Amor e Traição” (2004), “Entre Idas e Vindas” (2016), “ Meu Nome é Gal” (2023) e “Motel Destino” (2024 - foto). Na televisão aberta, voltou ao horário nobre em “Garota do Momento” (2024), reforçando sua ligação com a dramaturgia da TV Globo.
Na vida pessoal, Fabio Assunção tem três filhos, João, Ella Felipa e Alana Ayo, frutos de relacionamentos diferentes. Alana nasceu do casamento do ator com a advogada Ana Verena Pinheiro, que terminou em 2023.