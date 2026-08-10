Cinebiografia de Michael Jackson recria cena de “Thriller” com Jaafar Jackson

O videoclipe da canção 'Thriller' foi dirigido pelo cineasta John Landis, responsável pelo filme 'Um Lobisomem Americano em Londres', de 1981. O vídeo estreou em dezembro de 1983 e foi concebido como um curta-metragem de cerca de treze minutos, com roteiro, efeitos especiais e narração do ator Vincent Price.
A produção do clipe custou aproximadamente 500 mil dólares, valor considerado alto para videoclipes da época. O maquiador Rick Baker foi responsável pelas transformações dos dançarinos em zumbis, enquanto a coreografia ficou a cargo de Michael Peters. A gravadora inicialmente recusou financiar o projeto, e a equipe recorreu a um acordo paralelo com a MTV e com a produtora de um documentário sobre os bastidores das filmagens.
A música faz parte do álbum homônimo que foi lançado em novembro de 1982 e se tornou o mais vendido da história, com mais de 100 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo, segundo o Guinness Book. Sete das nove faixas do disco alcançaram o Top 10 da Billboard.
Michael Jackson iniciou a carreira ainda criança e conquistou fama internacional com o Jackson 5 antes de seguir uma trajetória solo. Ao longo das décadas, lançou álbuns que bateram recordes de vendas e ajudaram a transformar a música pop. Mesmo após sua morte, em 2009, sua influência continua presente na música e na cultura popular.
O desempenho da cinebiografia do Rei do Pop surpreendeu a indústria cinematográfica. “Michael” ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial e se tornou a primeira cinebiografia da história a alcançar essa marca. Com isso, superou os 911 milhões de dólares arrecadados por “Bohemian Rhapsody” e os 975,8 milhões de dólares de “Oppenheimer”.
O longa acompanha a trajetória de Michael Jackson desde a infância, quando liderava o Jackson 5 ao lado dos irmãos, até a consagração como um dos maiores artistas da história da música. Além dos sucessos nos palcos, o roteiro explora momentos pessoais e bastidores da carreira. Jaafar interpreta o cantor na fase adulta.
Jaafar Jackson nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. É filho de Jermaine Jackson, que fez parte do Jackson 5, e de Alejandra Genevieve Oaziaza, natural de Bogotá, na Colômbia. Com dupla nacionalidade, americana e colombiana, faz parte de uma família numerosa e tem 11 irmãos.