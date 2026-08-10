Cinebiografia de Michael Jackson recria cena de “Thriller” com Jaafar Jackson

A produção do clipe custou aproximadamente 500 mil dólares, valor considerado alto para videoclipes da época. O maquiador Rick Baker foi responsável pelas transformações dos dançarinos em zumbis, enquanto a coreografia ficou a cargo de Michael Peters. A gravadora inicialmente recusou financiar o projeto, e a equipe recorreu a um acordo paralelo com a MTV e com a produtora de um documentário sobre os bastidores das filmagens.