Galeria Ondas gigantes: conheça lugares pelo mundo onde o mar impressiona As ondas gigantes podem ganhar altura por meio do fenômeno conhecido como “empinamento” (“shoaling”, em inglês). Ele ocorre quando as ondas vindas de águas profundas encontram regiões mais rasas e, influenciadas pelo relevo submarino, desaceleram e aumentam de altura. Alguns locais do mundo apresentam condições especialmente favoráveis à formação dessas ondas e se tornaram famosos entre os surfistas. Confira! Por Flipar

Divulgação/Luis Reis