Ondas gigantes: conheça lugares pelo mundo onde o mar impressiona

Nazaré, Portugal – É um dos maiores palcos do surfe de ondas gigantes no mundo. Graças ao chamado Canhão da Nazaré, um profundo cânion submarino que favorece a formação de ondas excepcionais, elas podem superar os 30 metros em condições específicas. O fenômeno atrai alguns dos principais surfistas de ondas gigantes do planeta.
Jaws, Havaí, Estados Unidos – Também conhecida como Pe?ahi, é uma das ondas gigantes mais famosas e poderosas do mundo, podendo superar os 20 metros em condições excepcionais. Localizada na ilha de Maui, atrai especialistas em ondas gigantes. O apelido “Jaws” faz referência ao filme Tubarão e ao caráter intimidador do local.
Jaws, Havaí, Estados Unidos – Também conhecida como Pe?ahi, é uma das ondas gigantes mais poderosas e famosas do mundo, podendo superar os 20 metros. O apelido “Jaws” teria surgido em 1975, quando surfistas compararam a força e a imprevisibilidade das ondas ao tubarão do filme Tubarão. O pico fica na costa norte da ilha de Maui.
Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao sul de San Francisco, é um dos pontos mais famosos do mundo para ondas gigantes. Em grandes ondulações, as ondas podem atingir cerca de 15 a 20 metros ou mais. O fundo submarino rochoso ajuda a concentrar a energia do mar e favorece a formação dessas enormes ondas.
Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – É considerado um dos picos de ondas gigantes mais desafiadores do mundo. A configuração irregular do fundo marinho pode criar os famosos “degraus” na face das ondas, provocando mudanças bruscas durante a formação. O fenômeno torna as ondas particularmente imprevisíveis e difíceis de surfar.
No Brasil, uma formação rochosa submersa, localizada a cerca de 5,3 km da costa de Jaguaruna, em Santa Catarina, tornou-se um importante ponto para o surfe de ondas gigantes.
Em julho de 2025, o ex-BBB Lucas Chumbo surfou no local uma onda de 14,82 metros, considerada a maior já registrada no Brasil.