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Ondas gigantes: conheça lugares pelo mundo onde o mar impressiona

As ondas gigantes podem ganhar altura por meio do fenômeno conhecido como “empinamento” (“shoaling”, em inglês). Ele ocorre quando as ondas vindas de águas profundas encontram regiões mais rasas e, influenciadas pelo relevo submarino, desaceleram e aumentam de altura. Alguns locais do mundo apresentam condições especialmente favoráveis à formação dessas ondas e se tornaram famosos entre os surfistas. Confira!

Por Flipar
Divulgação/Luis Reis

Nazaré, Portugal – É um dos maiores palcos do surfe de ondas gigantes no mundo. Graças ao chamado Canhão da Nazaré, um profundo cânion submarino que favorece a formação de ondas excepcionais, elas podem superar os 30 metros em condições específicas. O fenômeno atrai alguns dos principais surfistas de ondas gigantes do planeta.

Rafael Marchante - Flickr

Jaws, Havaí, Estados Unidos – Também conhecida como Pe?ahi, é uma das ondas gigantes mais famosas e poderosas do mundo, podendo superar os 20 metros em condições excepcionais. Localizada na ilha de Maui, atrai especialistas em ondas gigantes. O apelido “Jaws” faz referência ao filme Tubarão e ao caráter intimidador do local.

Wikimedia Commons/Jeff Rowley

Jaws, Havaí, Estados Unidos – Também conhecida como Pe?ahi, é uma das ondas gigantes mais poderosas e famosas do mundo, podendo superar os 20 metros. O apelido “Jaws” teria surgido em 1975, quando surfistas compararam a força e a imprevisibilidade das ondas ao tubarão do filme Tubarão. O pico fica na costa norte da ilha de Maui.

Wikimedia Commons/Olivier Dugornay

Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao sul de San Francisco, é um dos pontos mais famosos do mundo para ondas gigantes. Em grandes ondulações, as ondas podem atingir cerca de 15 a 20 metros ou mais. O fundo submarino rochoso ajuda a concentrar a energia do mar e favorece a formação dessas enormes ondas.

Wikimedia Commons/Shalom Jacobovitz

Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – É considerado um dos picos de ondas gigantes mais desafiadores do mundo. A configuração irregular do fundo marinho pode criar os famosos “degraus” na face das ondas, provocando mudanças bruscas durante a formação. O fenômeno torna as ondas particularmente imprevisíveis e difíceis de surfar.

Stuart Gibson - Flickr

No Brasil, uma formação rochosa submersa, localizada a cerca de 5,3 km da costa de Jaguaruna, em Santa Catarina, tornou-se um importante ponto para o surfe de ondas gigantes.

Em julho de 2025, o ex-BBB Lucas Chumbo surfou no local uma onda de 14,82 metros, considerada a maior já registrada no Brasil.

Reprodução/YouTube

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