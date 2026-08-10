Atravessou fronteiras: após virar símbolo da lealdade no Japão, Hachiko ganha estátua em novo parque de Lima, no Peru

O cachorro acompanhava o tutor até a estação de Shibuya pela manhã e retornava ao local no fim do dia para recebê-lo. Em maio de 1925, porém, Ueno morreu aos 53 anos após sofrer uma hemorragia cerebral enquanto estava trabalhando. Hachiko tinha convivido com o professor por pouco mais de um ano, mas não abandonou o hábito de voltar à estação.