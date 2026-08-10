Cinco gatos levados a uma ilha para combater ratos causaram desastre ambiental

Antes da operação em toda a ilha, um teste acontecerá entre abril e maio de 2027 em uma área de cerca de 975 hectares. O projeto tem custo estimado em 25 milhões de dólares e contará com financiamento do governo sul-africano e de fundações internacionais. Os responsáveis alertam que a sobrevivência de até mesmo um pequeno número de ratos pode comprometer toda a operação.