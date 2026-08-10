Galeria Sementes que parecem se mover sozinhas: entenda o curioso fenômeno da natureza Certas sementes chamam atenção por realizarem movimentos que dão a impressão de terem pequenas “pernas”. Longe de ser algo voluntário, esse curioso mecanismo resulta da própria estrutura da semente e de sua interação com fatores ambientais. O fenômeno combina princípios da biologia e da física e pode favorecer a germinação. Por Flipar

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