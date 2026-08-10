Poncha: tradição, história e sabor em um dos símbolos da Ilha da Madeira

Ao longo do tempo, diferentes versões da poncha foram criadas. Entre as mais populares estão a poncha de maracujá, conhecida pelo sabor tropical e mais adocicado, e a poncha de tangerina, com sabor mais suave e menos ácido em comparação à receita tradicional de limão. Existe ainda a poncha de mel de cana, ingrediente típico da Madeira que dá uma textura mais densa e um sabor mais intenso à bebida.