Artes Deborah Colker lança novo espetáculo e fala de força para superar período difícil: ‘Mudei a maneira de olhar para a vida’ Após a morte do neto, a bailarina encontrou forças para continuar o trabalho e também retomou a direção da ópera 'O Último Sonho de Frida e Diego', em Nova York. “Para sobreviver a dores tão profundas, eu, ainda despedaçada, mudei a maneira de olhar para a vida”, afirmou ela em entrevista ao Estadão. Por Flipar

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