Deborah Colker lança novo espetáculo e fala de força para superar período difícil: ‘Mudei a maneira de olhar para a vida’

Espetáculos como 'Velox', 'Rota', 'Casa', 'Nó' e '4 x 4' ajudaram a consolidar seu prestígio. Em 2001, recebeu o Laurence Olivier Award pela coreografia de 'Mix', um dos principais reconhecimentos das artes cênicas britânicas. Em 2009, a coreógrafa se tornou a primeira mulher a dirigir um espetáculo do Cirque du Soleil, com 'Ovo, uma viagem lúdica pelo mundo dos insetos'.
Em 2016, Deborah assumiu a direção de movimento da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, também criou trabalhos para o teatro, cinema, televisão, carnaval e ópera. Em 2024, tornou-se a primeira brasileira a dirigir uma ópera no Metropolitan Opera de Nova York, com 'Ainadamar'.