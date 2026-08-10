Galeria Aeroporto suspende voos após cinzas do Etna atingirem espaço aéreo em região da Sicília, na Itália Segundo a operadora SAC, as operações de chegada permaneceriam interrompidas até as 15h locais, o equivalente ao meio-dia em Brasília. O Etna é o vulcão mais alto da Europa e está entre os mais ativos do planeta. Sua atividade frequente costuma causar impactos no transporte aéreo de Catânia, principal aeroporto da Sicília e 5º maior da Itália em movimentação de passageiros. Por Flipar

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