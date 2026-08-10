Aeroporto suspende voos após cinzas do Etna atingirem espaço aéreo em região da Sicília, na Itália

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV), a fase eruptiva ainda permaneceu ativa em pontos localizados a cerca de 2.750 e 2.360 metros de altitude. A atividade provocou fluxos de lava e a formação de extensas áreas cobertas pelo material vulcânico.
Com cerca de 3.300 metros, o Monte Etna começou a se formar há cerca de 500 mil anos, a partir de sucessivas erupções submarinas e terrestres na região da Sicília. Registros de suas erupções existem desde a Antiguidade. Sua localização entre as placas tectônicas Africana e Euroasiática explica parte da intensa atividade geológica da região.