Galeria Aos 88 anos, Arlete Salles protagoniza primeiro monólogo da carreira Arlete Salles, aos 88 anos de idade, estreou no dia 7 de agosto de 2026 seu primeiro monólogo da carreira, intitulado 'Mande notícias do mundo de lá' no Rio de Janeiro. A montagem, apresentada no Teatro dos Quatro, tem texto e direção de Carlos Jardim, que descreve o espetáculo como um 'show da Arlete'. Por Flipar

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