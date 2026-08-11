Aos 88 anos, Arlete Salles protagoniza primeiro monólogo da carreira

A trama acompanha Eulália Eugênia, uma idosa que tem pavor da morte. Ao chegar ao velório da amiga Rosimere e se deparar com o local vazio, ela passa a conversar com a falecida. Entre lembranças bem-humoradas e antigas implicâncias, a história aborda temas como etarismo, finitude e cumplicidade.
Arlete contou em entrevista que hesitou antes de aceitar o convite, principalmente, pelo receio de precisar decorar sozinha todo o texto. A atriz chegou a buscar conselhos de amigos sobre técnicas de memorização, mas o fascínio pelo material desde a primeira leitura, aliado à dificuldade que tem de recusar convites, fez com que aceitasse o desafio.
Carlos Jardim afirmou que pensou em Arlete assim que terminou de escrever a personagem Eulália, por causa da habilidade da atriz de transitar entre drama e humor com rapidez e precisão. O diretor também destacou que, mesmo sozinha no palco, Arlete consegue dar tanta força à presença de Rosimere que a personagem parece estar viva.
O espetáculo também inclui momentos musicais, nos quais Arlete canta e dança ao som de diferentes estilos, do funk a 'Dancing Queen', do grupo sueco ABBA. 'Mande notícias do mundo de lá' fica em cartaz até 4 de outubro, com sessões às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h.
Arlete Salles nasceu em 17 de junho de 1938, em Pernambuco. Ela começou a carreira artística como locutora de rádio em Recife, antes de entrar na companhia de teatro de Barreto Júnior. Em 1967, estreou na TV Globo com a novela 'Sangue e Areia' e, a partir daí, participou de diversas produções da emissora.
Entre os personagens marcantes interpretados por Arlete estão Carmosina, de 'Tieta', a delegada Francisquinha, de 'Pedra sobre Pedra', Vilma, de 'Fina Estampa', e Copélia, de 'Toma Lá, Dá Cá'. Em 2024, viveu as gêmeas Frida e Catarina em 'Família é Tudo', seu primeiro papel de protagonista em uma novela.
A atriz já precisou lidar com alguns problemas de saúde. Em 2014, foi diagnosticada com câncer de mama, mas superou a doença em novembro daquele ano após passar por tratamento. Em 2022, revelou ter sido diagnosticada com herpes-zóster, infecção causada pelo mesmo vírus da catapora. Ela participou da série documental 'Dor', do Globoplay, na qual relatou sua experiência com a condição.