Como está Faustão após quatro transplantes? Esposa explica quadro de saúde do apresentador

De acordo com Luciana, os órgãos transplantados apresentam bom funcionamento e a evolução na parte nutricional também é positiva. O foco, agora, está na recuperação da massa muscular perdida durante o longo período de tratamentos. 'Agora tem que recuperar o que perdeu durante todo esse processo, que foi a parte muscular... A parte de nutrição já está superbem. Mas tem a parte muscular, para voltar a poder andar, fazer as coisas, ter mais autonomia no dia a dia de fazer suas coisas e tal, para aí