Como está Faustão após quatro transplantes? Esposa explica quadro de saúde do apresentador

De acordo com Luciana, os órgãos transplantados apresentam bom funcionamento e a evolução na parte nutricional também é positiva. O foco, agora, está na recuperação da massa muscular perdida durante o longo período de tratamentos. 'Agora tem que recuperar o que perdeu durante todo esse processo, que foi a parte muscular... A parte de nutrição já está superbem. Mas tem a parte muscular, para voltar a poder andar, fazer as coisas, ter mais autonomia no dia a dia de fazer suas coisas e tal, para aí
No dia 9 de agosto, Faustão fez uma rara aparição na televisão para homenagear o filho, João Silva, de 22, pelo primeiro aniversário do “Programa do João”, no SBT. A participação aconteceu por meio de um vídeo gravado que foi exibido no encerramento do programa. Na mensagem, o apresentador parabenizou o filho pela marca alcançada. “Um ano do programa do João, esse garoto de que eu tenho tanto orgulho, tanta admiração, e que faz no estilo dele, sendo fiel às origens”, declarou o apresentador.
Fausto Silva, conhecido nacionalmente como Faustão, tem uma trajetória marcante na televisão brasileira. Nascido em São Paulo, no dia 2 de maio de 1950, ele iniciou a carreira no jornalismo ainda jovem. Antes de se tornar um dos maiores apresentadores do país, trabalhou em emissoras de rádio e ganhou experiência como repórter e locutor esportivo. A passagem pelo rádio foi fundamental para desenvolver o estilo irreverente que o tornaria famoso. Com voz forte e personalidade expansiva, Faustão log
Na televisão, ele começou a ganhar projeção nacional no início dos anos 1980. Depois de participar de programas esportivos e de entretenimento, Faustão chegou à TV Gazeta e, posteriormente, à TV Bandeirantes, onde comandou o programa 'Perdidos na Noite'. A atração ganhou destaque pela informalidade, humor e proximidade com o público. O sucesso chamou a atenção da Globo, que contratou o apresentador em 1989. No mesmo ano, estreou o 'Domingão do Faustão', programa que se tornaria um dos mais longe
Durante mais de três décadas, Faustão esteve à frente do 'Domingão', consolidando-se como um dos principais nomes do entretenimento no país. O programa combinava música, humor, competições, entrevistas, jornalismo e quadros que se tornaram populares entre os telespectadores. Entre eles estavam 'Dança dos Famosos', 'Dança no Gelo', 'Se Vira nos 30' e'Arquivo Confidencial'. Seu estilo de apresentação, marcado pela rapidez, brincadeiras e improviso, ajudou a estabelecer uma identidade própria para
Em 2021, depois de 32 anos na Globo, Faustão deixou a emissora e assinou com a Band. Na nova casa, estreou em janeiro de 2022 o programa 'Faustão na Band', em horário nobre de segunda a sexta. A atração retomou elementos consagrados da carreira do comunicador e apresentou novos formatos, mas deixou de ser exibido em agosto de 2023. Ainda assim, a mudança representou um momento importante na trajetória de Faustão, por marcar o seu retorno à Band após mais de três décadas na Globo.
Ao longo de sua carreira, Faustão se transformou em uma referência do entretenimento televisivo brasileiro e influenciou diferentes gerações de comunicadores. Sua maneira de conduzir programas ao vivo, interagir com artistas e explorar o improviso tornou-se uma de suas principais marcas. Mesmo após deixar a televisão, continua sendo uma figura de grande relevância na cultura popular brasileira. Com décadas dedicadas à comunicação, Faustão deixou uma trajetória marcada por programas de enorme aud