Rayssa Leal conquista SLS Rio Takeover no Maracanãzinho

O resultado teve peso adicional depois que Rayssa sofreu uma queda no treino no dia anterior e torceu o pé direito. Mesmo com a lesão, ela chegou à decisão e somou 20,9 pontos, com notas 6,8, 7,1 e 7,0. A pontuação garantiu o título antes da última tentativa. A japonesa Momiji Nishiya ficou em segundo lugar, com 20,7 pontos, enquanto a espanhola Daniela Terol terminou em terceiro, com 17,7.
Essa foi a segunda vitória de Rayssa na temporada 2026 da SLS. A primeira ocorreu em fevereiro, na etapa de Sydney, na Austrália. Com o resultado no Rio de Janeiro, a skatista aumentou suas chances de vaga no Super Crown, a grande final da liga, prevista para dezembro, em São Paulo.
A competição também marcou a estreia do skate no Maracanãzinho. Dois dias antes da disputa, em 7 de agosto, Rayssa participou de uma entrevista coletiva ao lado de outros skatistas e falou sobre a expectativa para o evento. Na ocasião, destacou o valor histórico do local e classificou a presença da modalidade no ginásio como uma oportunidade única para o esporte.
Rayssa também afirmou esperar que o skate conquiste cada vez mais espaço em locais de grande importância esportiva no país. O skatista Giovanni Vianna, que participou da coletiva, ressaltou a importância simbólica da competição. Ele contou que não imaginava, quando criança, que um dia competiria em um local com tamanha tradição e destacou conhecer a história do ginásio.
Inaugurado em 1954, ao lado do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Maracanãzinho recebeu o nome oficial de Ginásio Gilberto Cardoso. Ao longo de mais de sete décadas, o espaço se tornou um dos principais palcos do esporte indoor no país e recebeu importantes competições nacionais e internacionais.
Entre os eventos de destaque está o Campeonato Mundial de Basquete Masculino de 1963, quando a seleção brasileira venceu a Iugoslávia por 90 a 71 na decisão. Em 1982, o ginásio sediou o primeiro Mundialito de Vôlei, com vitória do Brasil sobre a União Soviética por 3 sets a 2. O local também recebeu o Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 1990.
O Maracanãzinho ainda foi palco das partidas de vôlei dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com o Brasil campeão no torneio masculino e vice-campeão no feminino. Em 2016, recebeu as disputas de vôlei dos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando a seleção brasileira masculina conquistou o ouro.