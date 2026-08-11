Esporte Rayssa Leal conquista SLS Rio Takeover no Maracanãzinho Rayssa Leal conquistou, em 9 de agosto de 2026, o título da terceira etapa da temporada da Liga Internacional de Skate Street, a SLS Rio Takeover, disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Como a conquista aconteceu no Dia dos Pais, a skatista aproveitou o momento para enviar uma mensagem especial ao pai, Haroldo, que não acompanhou a competição no ginásio por estar ao lado da mãe da atleta, que está grávida. Por Flipar

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