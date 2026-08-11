Aproveite a sobra da comida em pratos criativos e saborosos

Sobras do molho de cachorro-quente – O molho que restou pode ser reaproveitado no preparo de massas. Basta incorporá-lo a um molho de tomate caseiro, ajudando a dar mais sabor e consistência à receita. Assim, evita-se o desperdício e o uso de mais molho ou extrato industrializado.
Sobras de arroz dormido – O arroz cozido que ficou na geladeira pode ganhar nova vida em um arroz à piamontese. A receita leva ingredientes como champignon, muçarela, creme de leite e vinho branco seco. É uma forma prática e saborosa de evitar o desperdício.
Sobras de feijão dormido – O feijão cozido que ficou na geladeira pode ser transformado em um saboroso tutu. Basta temperá-lo e acrescentar farinha de mandioca até obter uma consistência mais espessa. Bacon, linguiça, ovos, ervas e pimenta podem complementar a receita.
Sobras de carne de panela – A carne de panela que sobrou pode ser reaproveitada no preparo de croquetes, tradicionais nos botecos brasileiros. Já cozida e temperada, ela é misturada a uma massa feita com farinha de trigo e leite, que ajuda a dar liga. Depois, basta modelar os bolinhos, empanar e fritar.
Sobras de frango – O frango assado que restou pode se transformar em um saboroso recheio para tapioca. Basta desfiá-lo ou cortá-lo e aquecer com um fio de azeite e cebola antes de rechear a massa. A muçarela pode completar o preparo, deixando a tapioca mais cremosa.
Sobras do alho-poró – A parte da raiz do alho-poró também pode ser aproveitada na cozinha. Depois de bem higienizada e frita, ganha textura crocante e pode complementar diferentes preparações. É uma opção para finalizar e decorar risotos, sopas e saladas.
Talos de couve – Os talos de couve e de outros vegetais podem ser aproveitados no preparo de um saboroso arroz. Picados, são incorporados ao cozimento com caldo de legumes ou de carne, deixando o prato mais rico em sabor. Para finalizar, pode-se acrescentar queijo parmesão ralado.
Pão dormido – O pão que ficou endurecido pode ser reaproveitado no preparo de croûtons. Cortado em cubos, pode ser assado ou frito com azeite, óleo ou manteiga e temperado a gosto. Crocantes, os pedacinhos são ótimos para acompanhar sopas e saladas.
Sobras de carne moída – A carne moída já cozida pode virar recheio de um saboroso quibe de forno. Para evitar que fique seca ao assar novamente, pode ser combinada com cebola, manteiga e requeijão ou cream cheese. Assim, a sobra ganha uma nova textura e ajuda a evitar o desperdício.
Cascas de abacaxi – As cascas do abacaxi podem ser aproveitadas no preparo de um suco saboroso e refrescante. Elas podem ser batidas com água e depois coadas, com a adição de capim-limão e bastante gelo. É uma maneira simples de aproveitar melhor a fruta e reduzir o desperdício.