Tributo a Michael Jackson com Rodrigo Teaser chega a Santos em setembro

O show chega ao Brasil e passrá por várias cidades do país após apresentações no Japão e na China e reúne músicos que fizeram parte da banda original de Michael Jackson. O espetáculo conta com banda ao vivo, corpo de dança, figurinos inspirados no cantor, coreografias e efeitos especiais, além de um repertório com alguns dos maiores sucessos do Rei do Pop.
Entre as músicas apresentadas estão “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Black or White”, que ganham novas versões com coreografias, figurinos e elementos visuais inspirados nas performances originais de Michael Jackson. A produção tem supervisão coreográfica e musical de Lavelle Smith e Kevin Dorsey, profissionais que integraram a equipe do cantor.
Michael Jackson se destacou ainda criança ao lado dos irmãos no grupo Jackson 5, antes de seguir carreira solo. Nas décadas seguintes, lançou álbuns que quebraram recordes de vendas e ajudaram a transformar a música pop. Mesmo após sua morte, em 2009, sua influência permanece presente na música e na cultura popular.
De acordo com o site oficial do artista, Rodrigo Teaser é reconhecido pela Sony Music como intérprete oficial de Michael Jackson. Atualmente, o cantor comanda um dos espetáculos de tributo mais conhecidos dedicados ao artista, ao mesmo tempo em que desenvolve trabalhos autorais.
Rodrigo Teaser é cantor, compositor e dançarino brasileiro e começou a interpretar Michael Jackson ainda na infância, por volta dos 9 anos. Com o crescimento de sua popularidade, passou a realizar apresentações em diversas cidades do Brasil e no exterior, com figurinos, cenários, iluminação, efeitos visuais e elementos cênicos inspirados nas produções originais do Rei do Pop.
Ao longo da carreira, participou de programas de televisão, eventos corporativos, festivais e produções voltadas à celebração do legado do artista. Também acumulou apresentações em eventos como o Rock in Rio e o FIFA Fan Festival, durante a Copa do Mundo do Catar, além de parcerias com artistas nacionais como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte.
Vale destacar que em 2026, a cinebiografia do Rei do Pop, “Michael”, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial e se tornou a primeira cinebiografia da história a alcançar esse valor. Com isso, superou os 911 milhões de dólares arrecadados por “Bohemian Rhapsody” e os 975,8 milhões de dólares de “Oppenheimer”.