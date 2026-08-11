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Tributo a Michael Jackson com Rodrigo Teaser chega a Santos em setembro

Rodrigo Teaser, o cover de Michael Jackson, se apresenta em Santos, no litoral paulista, com o espetáculo 'Tributo ao Rei do Pop', no dia 11 de setembro, às 21h30. O espetáculo “Tributo ao Rei do Pop” acontece no Santos Convention Center, na Ponta da Praia, e marca o retorno do artista à cidade.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

O show chega ao Brasil e passrá por várias cidades do país após apresentações no Japão e na China e reúne músicos que fizeram parte da banda original de Michael Jackson. O espetáculo conta com banda ao vivo, corpo de dança, figurinos inspirados no cantor, coreografias e efeitos especiais, além de um repertório com alguns dos maiores sucessos do Rei do Pop.

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Entre as músicas apresentadas estão “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Black or White”, que ganham novas versões com coreografias, figurinos e elementos visuais inspirados nas performances originais de Michael Jackson. A produção tem supervisão coreográfica e musical de Lavelle Smith e Kevin Dorsey, profissionais que integraram a equipe do cantor.

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Michael Jackson se destacou ainda criança ao lado dos irmãos no grupo Jackson 5, antes de seguir carreira solo. Nas décadas seguintes, lançou álbuns que quebraram recordes de vendas e ajudaram a transformar a música pop. Mesmo após sua morte, em 2009, sua influência permanece presente na música e na cultura popular.

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De acordo com o site oficial do artista, Rodrigo Teaser é reconhecido pela Sony Music como intérprete oficial de Michael Jackson. Atualmente, o cantor comanda um dos espetáculos de tributo mais conhecidos dedicados ao artista, ao mesmo tempo em que desenvolve trabalhos autorais.

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Rodrigo Teaser é cantor, compositor e dançarino brasileiro e começou a interpretar Michael Jackson ainda na infância, por volta dos 9 anos. Com o crescimento de sua popularidade, passou a realizar apresentações em diversas cidades do Brasil e no exterior, com figurinos, cenários, iluminação, efeitos visuais e elementos cênicos inspirados nas produções originais do Rei do Pop.

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Ao longo da carreira, participou de programas de televisão, eventos corporativos, festivais e produções voltadas à celebração do legado do artista. Também acumulou apresentações em eventos como o Rock in Rio e o FIFA Fan Festival, durante a Copa do Mundo do Catar, além de parcerias com artistas nacionais como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte.

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Vale destacar que em 2026, a cinebiografia do Rei do Pop, “Michael”, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial e se tornou a primeira cinebiografia da história a alcançar esse valor. Com isso, superou os 911 milhões de dólares arrecadados por “Bohemian Rhapsody” e os 975,8 milhões de dólares de “Oppenheimer”.

Divulgação / Glen Wilson / Lionsgate

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