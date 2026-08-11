Galeria Tributo a Michael Jackson com Rodrigo Teaser chega a Santos em setembro Rodrigo Teaser, o cover de Michael Jackson, se apresenta em Santos, no litoral paulista, com o espetáculo 'Tributo ao Rei do Pop', no dia 11 de setembro, às 21h30. O espetáculo “Tributo ao Rei do Pop” acontece no Santos Convention Center, na Ponta da Praia, e marca o retorno do artista à cidade. Por Flipar

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