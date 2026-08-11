Galeria Baunilha: aroma inconfundível e alto valor fazem dela uma especiaria preciosa A baunilha está entre as especiarias mais valorizadas do mundo e pode alcançar preços elevados, dependendo da qualidade e da oferta no mercado internacional. No Brasil, seu cultivo ainda é restrito, mas vem despertando interesse como alternativa de alto valor comercial. A produção, porém, exige técnicas específicas, cuidados constantes e dedicação. Por Flipar

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