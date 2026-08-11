Celebridades e TV Praias, montanhas e patrimônio histórico: conheça a costa da Cantábria, refúgio visitado por Shakira no norte da Espanha Em meio à rotina intensa de viagens e apresentações, a cantora Shakira encontra no norte da Espanha um cenário ideal para fugir dos holofotes e recuperar as energias. Segundo informações do site Purepeople, a diva colombiana mantém há anos uma relação especial com a costa da Cantábria, região marcada por praias, montanhas e áreas naturais preservadas. Por Flipar

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