Praias, montanhas e patrimônio histórico: conheça a costa da Cantábria, refúgio visitado por Shakira no norte da Espanha

Um de seus refúgios fica em La Gaviota, uma vila situada dentro do Parque Natural de Oyambre, entre San Vicente de la Barquera e Comillas. O local já recebeu a artista em momentos de descanso ao lado dos filhos, Milan e Sasha.
A paisagem combina mar aberto, extensas faixas de areia e vegetação nativa, além de condições favoráveis para a prática do surfe. Criado como parque natural em 1988, Oyambre abrange territórios de quatro municípios e protege diferentes ambientes costeiros.
Praias, dunas, falésias, estuários e bosques formam um conjunto que preserva parte importante da natureza do litoral de Cantábria. A praia de Oyambre é um dos pontos de maior destaque nesse cenário, com quase dois quilômetros de areia dourada e um vasto sistema de dunas.
Lá, as ondas fortes atraem surfistas, enquanto a vegetação das dunas ajuda a manter o equilíbrio de um ecossistema adaptado às condições do litoral. Próximas à faixa costeira, a Ría de la Rabia e del Capitán formam áreas úmidas de grande importância ambiental.
Essas regiões recebem aves migratórias que atravessam longas distâncias entre a Europa e a África, o que também torna o local interessante para observadores e fotógrafos da natureza. As falésias e os campos próximos ao mar oferecem vistas amplas do horizonte Cantábrico e, em dias claros, permitem admirar os Picos da Europa ao fundo.
No interior do Parque Natural de Oyambre, o Monte Corona se destaca por suas florestas e trilhas entre espécies nativas. A região também permite fácil acesso a cidades históricas próximas, como San Vicente de la Barquera, com seu castelo medieval e um charmoso porto de pesca, e Comillas, famosa por seu patrimônio arquitetônico, incluindo obras de Gaudí.
Em San Vicente de la Barquera, a Igreja de Santa María de los Ángeles é outro lugar que merece a visita. Além disso, a gastronomia local valoriza peixes e frutos do mar típicos da Cantábria. Entre as praias próximas, Gerra oferece uma alternativa mais tranquila, enquanto Merón é procurada por banhistas e praticantes de esportes.