Galeria Shochu, saquê e soju: o que diferencia essas três populares bebidas asiáticas? Apesar de frequentemente confundidos fora do continente asiático, shochu, saquê e soju são bebidas alcoólicas bastante distintas, tanto em sua origem quanto em processo de produção, além do perfil de sabor. As três têm raízes culturais profundas (duas no Japão e uma na Coreia do Sul) e, embora compartilhem alguns elementos históricos e técnicos, apresentam diferenças fundamentais que ajudam a explicar suas identidades próprias no cenário gastronômico e etílico mundial. Por Flipar

Repository/2022 wikimedia commons