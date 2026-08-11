Celebridades e TV Mariana Rios revela que gravidez descoberta em julho não evoluiu por conta de doença autoimune rara O quadro está entre as condições que podem provocar complicações durante a gravidez e aumentar o risco de perdas gestacionais. Apesar disso, especialistas destacam que o abortamento espontâneo pode ocorrer por diferentes motivos e nem sempre está relacionado à saúde da mãe. Por Flipar

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