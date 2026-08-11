Mariana Rios revela que gravidez descoberta em julho não evoluiu por conta de doença autoimune rara

Alterações cromossômicas no embrião representam a causa mais frequente e se manifestam em cerca de 50% a 60% dos casos. Entre essas alterações estão as aneuploidias, que incluem situações como trissomias e monossomias, de acordo com a ginecologista Mirela Foresti Jiménez, consultada pelo UOL.
Segundo a profissional, que é membro da Comissão Nacional Especializada em Assistência Ao Abortamento, Parto e Puerpério da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), a idade materna também exerce influência sobre a possibilidade de alterações cromossômicas.
As menores taxas surgem entre 25 e 29 anos, enquanto o risco aumenta depois dos 30 e cresce de forma mais acentuada a partir dos 38 anos de idade. No caso da síndrome antifosfolípide, o sistema imunológico produz anticorpos que podem favorecer a formação de coágulos em vasos sanguíneos.
Além do risco de trombose, a doença pode estar associada a abortos recorrentes, pressão alta durante a gestação e nascimento prematuro. O diagnóstico depende da combinação entre manifestações clínicas e exames laboratoriais específicos — a simples presença de determinados anticorpos no sangue não é suficiente para confirmar a doença.
O tratamento pode incluir medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes, com cuidados especiais na gestação, priorizando opções seguras. Também se recomenda evitar tabagismo e uso de estrogênios. Em geral, a investigação detalhada é indicada após duas ou mais perdas gestacionais, conforme avaliação médica individual.
Mariana Rios já é mãe de um menino, Palo, nascido em dezembro de 2025, fruto de um relacionamento com o namorado João Luis Diniz. Antes disso, em 2020, ela chegou a engravidar, mas 10 dias depois revelou ter sofrido um aborto espontâneo. Ela estava com três meses de gestação.