José Loreto compartilha fotos com a filha e fala sobre paternidade

Em uma das fotos, Bella aparece aplicando insulina em Loreto, que recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 ainda na adolescência. A descoberta aconteceu após uma viagem em família ao Rio Grande do Norte, quando o ator apresentou sintomas como sede excessiva e aumento da frequência urinária. Seu pai, que é médico, desconfiou dos sinais e solicitou exames laboratoriais, que confirmaram a doença.
O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela elevação da glicose no sangue, condição conhecida como hiperglicemia. Os tipos mais comuns são o diabetes tipo 1 e o tipo 2. No primeiro caso, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, hormônio que permite a entrada da glicose nas células para ser utilizada como energia.
O diabetes tipo 1 costuma surgir na infância ou adolescência, embora possa aparecer em qualquer idade, e exige reposição diária de insulina, por meio de aplicações ou bomba de infusão. Já no tipo 2, o organismo ainda produz o hormônio, mas não consegue utilizá-lo adequadamente ou não produz quantidade suficiente. A condição está associada a fatores como excesso de peso, sedentarismo e histórico familiar.
No tipo 2, o mais comum, o corpo ainda produz insulina, mas não consegue utilizá-la de forma eficiente ou não produz o suficiente para as necessidades do organismo. Está mais associado a fatores como sobrepeso, sedentarismo e histórico familiar, e costuma se desenvolver na fase adulta, embora também venha sendo diagnosticado em jovens.
Sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome constante, cansaço e perda de peso sem explicação estão entre os sintomas que podem aparecer nos dois tipos. O diagnóstico é feito por exames de sangue, enquanto o tratamento varia de acordo com cada caso e pode envolver alimentação equilibrada, atividade física, medicamentos e insulina.
No caso de Loreto, além das aplicações de insulina, ele utiliza um sensor de monitoramento contínuo de glicose instalado no braço. O dispositivo permite acompanhar as variações da glicemia ao longo do dia e reduz a necessidade de medições com sangue retirado da ponta do dedo. Inclusive, recentemente, o ator apareceu em uma novela com o sensor visível.
Nascido em 27 de maio de 1984, em Niterói, no Rio de Janeiro, José Loreto ganhou destaque na televisão ao interpretar o vendedor Darkson em “Avenida Brasil”. O ator fez parte do elenco de novelas como “Flor do Caribe”, “O Sétimo Guardião”, “Pantanal”, na qual viveu Tadeu, e “Vai na Fé”.