Celebridades e TV José Loreto compartilha fotos com a filha e fala sobre paternidade José Loreto aproveitou o Dia dos Pais para compartilhar uma série de fotos ao lado da filha, Bella, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Nascida em 2018, a menina apareceu em diferentes momentos ao lado do pai. Na legenda, o ator falou sobre a relação entre os dois e afirmou que ser pai é sua “maior vocação”. Por Flipar

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