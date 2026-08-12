Celebridades e TV Nicole Bahls será tema de enredo da Tradição no Carnaval de 2027 Nicole Bahls será o tema do enredo da escola de samba Tradição, do bairro de Campinho, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2027. O anúncio foi feito pela agremiação no dia 9 de agosto, que também revelou que o desfile terá como título “Rainha do Povo e Dona do Coração do Brasil”. Por Flipar

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