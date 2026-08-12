Nicole Bahls será tema de enredo da Tradição no Carnaval de 2027

A Tradição integra a Série Prata do Carnaval carioca, terceira divisão do carnaval do Rio de Janeiro, e busca o acesso à Série Ouro, segunda divisão da competição. O desfile da escola está marcado para o dia 12 de fevereiro de 2027, na Estrada Intendente Magalhães.
O anúncio foi feito por meio de um vídeo especial estrelado pela própria Nicole e gravado em seu sítio, propriedade onde ela vive cercada de animais. A produção buscou destacar o vínculo da modelo com suas origens e com a vida no campo, tema que atravessa boa parte do enredo escolhido pela escola.
Na publicação oficial, a Tradição definiu o enredo como uma narrativa sobre conquistas, carisma e diversidade, relacionada às raízes pessoais de Nicole Bahls. A proposta foi escolhida pelo carnavalesco Leandro Valente e, segundo a escola, abordará a trajetória da modelo e apresentadora na televisão, no samba e sua relação com a natureza.
Nicole Bahls nasceu em 15 de novembro de 1985, em Londrina, no Paraná, e é formada em Jornalismo. Ela ficou famosa em 2007, quando venceu o concurso Musa do Brasileirão, promovido pelo Globo Esporte, como representante do Paraná Clube. Depois disso, entrou para o 'Pânico na TV' e se tornou uma das panicats mais conhecidas do programa.
Nicole Bahls também é conhecida por suas participações em reality shows. Em 2012, esteve no elenco de “A Fazenda”, onde se tornou um dos nomes de destaque da edição. Em 2017, participou da edição “A Fazenda: Nova Chance”. Dois anos depois, venceu o “Power Couple Brasil” ao lado do então marido, Marcelo Bimbi.
Com o passar dos anos, Nicole Bahls também passou a produzir conteúdo sobre sua rotina no campo. Ela vive em um sítio, onde cria diversos animais, muitos deles batizados com nomes de personalidades famosas. O local aparece com frequência em suas publicações nas redes sociais.
No Carnaval carioca, Nicole Bahls desfilou como musa da Estação Primeira de Mangueira em 2010, da Unidos de Vila Isabel em 2016 e 2017, e da Beija-Flor de Nilópolis, escola pela qual passou em mais de uma ocasião. Em 2014, ocupou o posto de rainha de bateria da Império Serrano.