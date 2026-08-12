Nelson Motta faz revelações sobre intimidade e carreira de Marisa Monte

Nelson Motta, que descobriu o talento de Marisa Monte nos anos 1980 e foi o produtor do seu primeiro álbum (“MM”, em 1989), também fez uma curiosa revelação da vida pessoal. Ele contou o apelido que Diogo Pires, marido da cantora, utiliza para se referir a ela dentro de casa. 'O Diogo, marido dela, que é meu empresário e um amigo queridíssimo a vida toda, fala: 'O general ali. Não troco uma lâmpada em casa. O general domina tudo'. Mas com aquela vozinha... Nunca vi a Marisa gritar com ninguém, e