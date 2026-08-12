Galeria Vinagre para todos os gostos: conheça os principais tipos e como utilizá-los O vinagre é um produto versátil, com múltiplas utilidades em diferentes segmentos. Esse líquido ácido é obtido a partir da ação de bactérias acéticas sobre o álcool, transformando-o principalmente em ácido acético, substância responsável por seu sabor e aroma característicos. Por Flipar

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