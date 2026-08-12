Galeria Susana Vieira será professora em nova série do GloboPop Susana Vieira estreará seu primeiro programa no GloboPop, nova plataforma de vídeos curtos em formato vertical da Globo. Intitulada “Escola Susana Vieira de Atuação”, a produção tem estreia prevista para setembro de 2026 e trará a atriz no papel de uma professora de teatro e televisão, responsável por ensinar alunos sem qualquer experiência na área. Por Flipar

Divulgação Globo / Estavam Avilar