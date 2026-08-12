Susana Vieira será professora em nova série do GloboPop

Criado pela Globo para se aproximar do público digital, o GloboPop aposta em conteúdos de consumo rápido, com vídeos originais estrelados por nomes conhecidos da emissora e criadores de conteúdo. A plataforma adota o formato popularizado por aplicativos como TikTok e Instagram Reels.
Dirigida por Caíto Mainier, “Escola Susana Vieira de Atuação” será a primeira série original do aplicativo e terá 12 episódios. A produção apostará no humor e no improviso como elementos centrais, com situações cômicas a partir do contraste entre os diferentes níveis de experiência dos alunos em sala de aula.
Entre os personagens que frequentam a escola estão um ex-bancário de meia-idade, uma influenciadora digital e um fã obcecado pela atriz, que, em determinado momento, passa a ser possuído pelo espírito de Branca Letícia, uma das vilãs mais conhecidas interpretadas por Susana na televisão.
O projeto foi anunciado em 6 de agosto de 2026, durante painel na Rio Innovation Week, por Rodolfo Bastos, diretor de Produtos Publishing da Globo. Durante o evento, foi exibido um vídeo no qual Susana falou sobre o projeto e usou um de seus memes prometendo “muita, mas muita, paciência” com os alunos iniciantes.
Susana Vieira, cujo nome de batismo é Sônia Maria Vieira Gonçalves, nasceu em 23 de agosto de 1942, na cidade de São Paulo. Formada em balé clássico pelo Theatro Municipal de São Paulo, começou a carreira no início da década de 1960 como bailarina do corpo de baile do programa “Grande Teatro Tupi”. Em 1962, estreou como atriz na novela “A Noite Eterna”, da extinta TV Tupi.
Com contrato vitalício com a Globo, Susana deu vida a diversas personagens marcantes nas novelas da emissora, como a vilã Branca Letícia, em “Por Amor”, Maria do Carmo, em “Senhora do Destino”, Lorena, em “Mulheres Apaixonadas”, Ana, em “A Próxima Vítima”, e Nice, em “Anjo Mau”.
Seu jeito extrovertido, sua personalidade forte e sua linguagem direta ajudaram a construir a popularidade da atriz entre públicos de diferentes gerações. Com falas e trejeitos que viralizam com frequência, Susana Vieira é uma das atrizes mais marcantes da internet brasileira.