Rio Amarelo: o gigante que ajudou a moldar a história e a civilização chinesa

O Rio Amarelo é o segundo mais longo da China e o sexto maior do mundo em extensão, com aproximadamente 5.464 quilômetros. Sua importância, porém, vai muito além da geografia, pois suas águas estão profundamente ligadas à história, à cultura e ao desenvolvimento da civilização chinesa.
O Rio Amarelo nasce nas montanhas Bayan Har, no Planalto Tibetano, a cerca de 4.500 metros de altitude. Ao longo de seu percurso, atravessa nove províncias e regiões autônomas da China antes de desaguar no Mar de Bohai, no nordeste do país.
Assim como o Nilo para o Egito, o Rio Amarelo, conhecido em chinês como Huang He, é considerado um dos berços da civilização chinesa. Em sua bacia floresceram algumas das mais antigas culturas da China, entre elas a Yangshao (c. 5000–3000 a.C.) e a Longshan (c. 3000–1900 a.C.).
Essas culturas pioneiras desenvolveram práticas agrícolas, domesticaram animais e alcançaram importantes avanços na produção de cerâmica. O nome Rio Amarelo está relacionado à enorme quantidade de sedimentos de loess, material fino de tonalidade amarelada que suas águas carregam ao longo do curso.
Esses sedimentos conferem às águas sua característica coloração amarelada e fazem do Rio Amarelo um dos rios com maior carga de sedimentos do mundo. Apesar de sua enorme importância histórica e cultural, ele também ficou conhecido como “A Tristeza da China” devido às inundações devastadoras que marcaram sua história ao longo dos séculos.
Ao longo da história, as grandes inundações do Rio Amarelo provocaram enorme destruição, atingindo cidades, plantações e causando inúmeras mortes. O rio também mudou de curso repetidas vezes ao longo dos séculos, inclusive com alterações significativas de sua rota e do local onde suas águas alcançavam o mar.
Uma das mudanças mais drásticas ocorreu em 1855, quando uma grande inundação alterou profundamente a trajetória do Rio Amarelo. O rio abandonou seu curso em direção ao Mar Amarelo e passou a correr para o norte, estabelecendo uma nova foz no Mar de Bohai.
Para reduzir os impactos das inundações e controlar o fluxo das águas, extensas obras de engenharia, incluindo diques, barragens e reservatórios, foram construídas ao longo do Rio Amarelo. Atualmente, ele continua sendo vital para a China, fornecendo água para irrigação e abastecimento, além de contribuir para a geração de energia hidrelétrica.
Os solos férteis da Bacia do Rio Amarelo favoreceram o desenvolvimento da agricultura e ajudaram a sustentar populações ao longo de milhares de anos. Cereais como o milheto tiveram papel fundamental na China antiga, enquanto posteriormente trigo, sorgo e milho ganharam espaço na região. Até hoje, as águas do rio são essenciais para a irrigação das áreas agrícolas.
No entanto, o Rio Amarelo também enfrenta sérios desafios ambientais, entre eles a poluição causada por atividades industriais e agrícolas, a degradação de ecossistemas e a escassez de água em determinadas regiões de sua bacia.
O Rio Amarelo ocupa lugar de destaque nas tradições e lendas chinesas, sendo associado às origens da própria civilização do país. Entre as figuras míticas ligadas a esse universo está Huangdi, o Imperador Amarelo, soberano lendário tradicionalmente considerado um dos ancestrais fundadores da civilização chinesa.
Uma das lendas mais famosas relacionadas ao Rio Amarelo é a de Yu, o Grande, personagem que teria conseguido controlar grandes inundações por meio da abertura de canais e do direcionamento das águas. A narrativa tornou-se símbolo da capacidade humana de enfrentar as forças da natureza e está ligada às origens lendárias da dinastia Xia.
Um importante marco da engenharia sobre o Rio Amarelo é a Ponte Ferroviária de Luokou, em Jinan. Construída entre 1909 e 1912, a estrutura de aço atravessa o rio por mais de 1,2 quilômetro e tornou-se uma obra de grande importância para o desenvolvimento da rede ferroviária chinesa.
Além de sua importância histórica e econômica, o Rio Amarelo também reúne atrações turísticas de grande destaque na China. Entre elas estão as Cataratas de Hukou, onde as águas carregadas de sedimentos atravessam um trecho estreito do leito e formam uma queda-d’água de grande impacto visual.