Açaí: origem, benefícios e curiosidades do fruto amazônico

Entre comunidades tradicionais da Amazônia, diferentes etapas da coleta e do processamento do açaí podem ser divididas entre os moradores. Além dos frutos, várias partes do açaizeiro são aproveitadas: folhas e troncos podem ser empregados em construções e utensílios. As sementes também têm diferentes usos, embora a extração de óleo esteja mais associada à polpa do fruto do que às sementes.