Cabo submarino de R$ 3 bilhões que passaria por ‘túmulo’ de Dobby é desviado após reação de fãs de Harry Potter

Até hoje, a “sepultura” continua recebendo visitas de fãs da saga, que costumam deixar pedras com a frase “Aqui jaz Dobby”. A prática, porém, é desaconselhada pela National Trust, responsável pela área, devido à importância ambiental da praia.
Sua lealdade inabalável a Harry Potter marcou diversos momentos cruciais da saga, culminando no seu trágico e heroico sacrifício para salvar o bruxo e seus amigos das garras dos Comensais da Morte. Seu sepultamento singelo, feito à mão pelo próprio Harry sem o uso de magia, garantiu ao personagem um lugar especial no coração dos fãs.