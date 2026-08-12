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Cabo submarino de R$ 3 bilhões que passaria por ‘túmulo’ de Dobby é desviado após reação de fãs de Harry Potter

Isso porque foi nesse local em que foi gravada a cena do sepultamento do elfo Dobby na adaptação cinematográfica de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte'. Segundo Simon Ludlam, gerente do projeto, a informação sobre a rota foi divulgada em uma entrevista à BBC e provocou uma reação inesperada. Após a publicação da reportagem, a empresa recebeu centenas de telefonemas de fãs.

Por Flipar
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Até hoje, a “sepultura” continua recebendo visitas de fãs da saga, que costumam deixar pedras com a frase “Aqui jaz Dobby”. A prática, porém, é desaconselhada pela National Trust, responsável pela área, devido à importância ambiental da praia.

Reprodução/YouTube BBC News

Sua lealdade inabalável a Harry Potter marcou diversos momentos cruciais da saga, culminando no seu trágico e heroico sacrifício para salvar o bruxo e seus amigos das garras dos Comensais da Morte. Seu sepultamento singelo, feito à mão pelo próprio Harry sem o uso de magia, garantiu ao personagem um lugar especial no coração dos fãs.

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