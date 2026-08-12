Filmes e Séries Cabo submarino de R$ 3 bilhões que passaria por ‘túmulo’ de Dobby é desviado após reação de fãs de Harry Potter Isso porque foi nesse local em que foi gravada a cena do sepultamento do elfo Dobby na adaptação cinematográfica de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte'. Segundo Simon Ludlam, gerente do projeto, a informação sobre a rota foi divulgada em uma entrevista à BBC e provocou uma reação inesperada. Após a publicação da reportagem, a empresa recebeu centenas de telefonemas de fãs. Por Flipar

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