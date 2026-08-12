Galeria Práticos, mas exigem cuidado: os riscos do uso inadequado de fones de ouvido Práticos, funcionais e com tecnologias cada vez mais avançadas, os fones de ouvido facilitam o dia a dia. Conheça um pouco da história desse objeto de consumo, que se expandiu cada vez mais no atual século, mas que oferece perigos. Por Flipar

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