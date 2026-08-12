Galeria Projeto ligado à empresa de IA provoca destruição de livros físicos e preocupa especialistas; entenda Uma sequência de pedidos incomuns chamou a atenção de uma livraria especializada em obras antigas na Espanha e acabou levando a uma discussão sobre o uso de livros impressos no treinamento de sistemas de inteligência artificial. A história foi contada em uma reportagem da BBC Mundo. Por Flipar

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