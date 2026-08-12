Lagartas podem devastar plantações e causar queimaduras; conheça espécies e saiba como se proteger

Entre as lagartas mais longas já documentadas estão as da mariposa Atlas, Attacus atlas, nativa das florestas tropicais e subtropicais da Ásia. Suas lagartas podem atingir até 10 centímetros de comprimento e são cobertas por uma camada esbranquiçada que as protege da desidratação. A mariposa adulta, por sua vez, é uma das maiores do mundo, com envergadura que pode ultrapassar 25 centímetros.