Estilo de Vida Korowai: conheça o povo de Papua que mantém a tradição das impressionantes casas nas árvores Na região de Papua, na Indonésia, o povo Korowai tornou-se conhecido por suas tradicionais casas construídas no alto das árvores, algumas chegando a dezenas de metros do chão. As estruturas utilizam árvores resistentes como sustentação, além de galhos, casca de palmeira-sagu, folhas e amarrações de ratã. Por Flipar

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