Korowai: conheça o povo de Papua que mantém a tradição das impressionantes casas nas árvores

O processo de construção das casas é um trabalho coletivo dos Korowai e pode levar vários dias. As moradias elevadas ajudam a manter as famílias afastadas das inundações, da umidade do solo, de mosquitos e de outros animais rastejantes. No passado, a altura também proporcionava maior proteção contra grupos rivais.
No passado, as casas elevadas também ajudavam na proteção contra ataques de grupos rivais. A altura podia ainda estar associada a prestígio e status. Algumas construções muito altas, porém, parecem ter função mais simbólica do que residencial.
As casas podem abrigar de quatro a 12 pessoas e possuem uma área central para o fogo, usada para cozinhar e aquecer o ambiente. Quando a estrutura se deteriora ou é considerada impura segundo as tradições locais, ela pode ser abandonada e substituída por uma nova.
Os Korowai permaneceram praticamente sem contato regular com o mundo exterior até a década de 1970. Hoje, parte da população vive em aldeias próximas aos rios, mas as tradicionais casas construídas sobre árvores continuam sendo um importante símbolo de sua cultura.
A região de Papua fica na porção ocidental da ilha da Nova Guiné e integra a Indonésia. A área, de enorme diversidade étnica e linguística, esteve sob domínio holandês até 1962/1963 e foi incorporada formalmente à Indonésia em 1969.
O Puncak Jaya, com 4.884 metros de altitude, é o ponto mais alto da Indonésia e fica na região de Papua, nos Montes Maoke. Papua e as províncias vizinhas também possuem grandes reservas minerais, com destaque para ouro, cobre, níquel e cobalto, além de recursos de petróleo e gás natural.
Um dos maiores empreendimentos minerais da região é a mina de Grasberg, localizada na província de Papua Central. O complexo está entre os maiores produtores de ouro e cobre do mundo e possui algumas das maiores reservas conhecidas desses metais.
Apesar da riqueza natural, a região de Papua enfrenta desigualdades sociais e econômicas e disputas políticas relacionadas à autonomia. Há décadas, grupos separatistas defendem a independência do território, enquanto confrontos com as forças indonésias mantêm focos de tensão e violência.