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Korowai: conheça o povo de Papua que mantém a tradição das impressionantes casas nas árvores

Na região de Papua, na Indonésia, o povo Korowai tornou-se conhecido por suas tradicionais casas construídas no alto das árvores, algumas chegando a dezenas de metros do chão. As estruturas utilizam árvores resistentes como sustentação, além de galhos, casca de palmeira-sagu, folhas e amarrações de ratã.

Por Flipar
Carsten ten Brink/Creative Commons

O processo de construção das casas é um trabalho coletivo dos Korowai e pode levar vários dias. As moradias elevadas ajudam a manter as famílias afastadas das inundações, da umidade do solo, de mosquitos e de outros animais rastejantes. No passado, a altura também proporcionava maior proteção contra grupos rivais.

Reprodução do Flickr Markus Fleute

No passado, as casas elevadas também ajudavam na proteção contra ataques de grupos rivais. A altura podia ainda estar associada a prestígio e status. Algumas construções muito altas, porém, parecem ter função mais simbólica do que residencial.

Carsten ten Brink/Creative Commons

As casas podem abrigar de quatro a 12 pessoas e possuem uma área central para o fogo, usada para cozinhar e aquecer o ambiente. Quando a estrutura se deteriora ou é considerada impura segundo as tradições locais, ela pode ser abandonada e substituída por uma nova.

Reprodução do Youtube

Os Korowai permaneceram praticamente sem contato regular com o mundo exterior até a década de 1970. Hoje, parte da população vive em aldeias próximas aos rios, mas as tradicionais casas construídas sobre árvores continuam sendo um importante símbolo de sua cultura.

Reprodução de Youtube

A região de Papua fica na porção ocidental da ilha da Nova Guiné e integra a Indonésia. A área, de enorme diversidade étnica e linguística, esteve sob domínio holandês até 1962/1963 e foi incorporada formalmente à Indonésia em 1969.

Reprodução do Flickr Kurt Gross

O Puncak Jaya, com 4.884 metros de altitude, é o ponto mais alto da Indonésia e fica na região de Papua, nos Montes Maoke. Papua e as províncias vizinhas também possuem grandes reservas minerais, com destaque para ouro, cobre, níquel e cobalto, além de recursos de petróleo e gás natural.

Reprodução/YouTube

Um dos maiores empreendimentos minerais da região é a mina de Grasberg, localizada na província de Papua Central. O complexo está entre os maiores produtores de ouro e cobre do mundo e possui algumas das maiores reservas conhecidas desses metais.

Flickr Paul Q. Warren

Apesar da riqueza natural, a região de Papua enfrenta desigualdades sociais e econômicas e disputas políticas relacionadas à autonomia. Há décadas, grupos separatistas defendem a independência do território, enquanto confrontos com as forças indonésias mantêm focos de tensão e violência.

Reprodução do Flickr ruth sembiring

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