Estudante irlandesa de 18 anos ganha prêmio internacional por criar tecnologia para degradar microplásticos

Um dos principais obstáculos apareceu logo no início, pois a enzima necessária para os testes tinha custo elevado e era difícil de encontrar. Três miligramas da substância chegavam a custar US$ 2.500 (equivalente a R$ 12,8 mil). Com auxílio do ChatGPT, a jovem localizou instituições que trabalhavam com a enzima e entrou em contato com pesquisadores em busca de colaboração.