Galeria Monarquias da Europa: conheça os países que ainda têm reis, príncipes e outros soberanos Quando se fala em monarquia, a britânica costuma ser a principal referência, impulsionada pela grande exposição internacional de coroações, casamentos e acontecimentos envolvendo a família real. No entanto, o Reino Unido está longe de ser o único país europeu a manter esse sistema de governo. Em diferentes partes do continente, monarquias permanecem ativas, com tradições e estruturas próprias e, na maioria dos casos, monarcas que desempenham funções predominantemente representativas e constituci Por Flipar

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