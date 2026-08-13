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Monarquias da Europa: conheça os países que ainda têm reis, príncipes e outros soberanos

Quando se fala em monarquia, a britânica costuma ser a principal referência, impulsionada pela grande exposição internacional de coroações, casamentos e acontecimentos envolvendo a família real. No entanto, o Reino Unido está longe de ser o único país europeu a manter esse sistema de governo. Em diferentes partes do continente, monarquias permanecem ativas, com tradições e estruturas próprias e, na maioria dos casos, monarcas que desempenham funções predominantemente representativas e constituci

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Reino Unido – A monarquia britânica tem raízes que remontam aos reinos medievais e consolidou seu caráter constitucional a partir da Revolução Gloriosa e da Bill of Rights, de 1689. O Reino Unido reúne Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e tem cerca de 69 milhões de habitantes.

Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível

Espanha – A monarquia espanhola foi restaurada em 1975, após a morte do ditador Francisco Franco, com a ascensão do rei Juan Carlos I. O país tornou-se uma monarquia parlamentar com a Constituição de 1978 e atualmente tem cerca de 49,5 milhões de habitantes.

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Suécia – A monarquia sueca tem raízes medievais e está entre as mais antigas da Europa. O poder do rei foi limitado pela Constituição de 1809 e, atualmente, o monarca exerce funções essencialmente cerimoniais. O país tem cerca de 10,6 milhões de habitantes.

Unif por Pixabay

Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.

Max van den Oetelaar Unsplash

Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.

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Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.

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Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.

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Luxemburgo – O país tornou-se um grão-ducado em 1815 e atualmente é o único grão-ducado soberano do mundo. Adota uma monarquia constitucional, tendo o grão-duque como chefe de Estado. Luxemburgo tem cerca de 700 mil habitantes.

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Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.

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Liechtenstein – O principado foi criado em 1719 e atualmente é uma monarquia constitucional hereditária. Diferentemente de muitos soberanos europeus, o príncipe de Liechtenstein conserva poderes políticos significativos. O pequeno país tem cerca de 40 mil habitantes.

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Andorra – O país adota desde o século XIII um sistema peculiar de coprincipado, atualmente parlamentar. Seus chefes de Estado são dois copríncipes: o presidente da França e o bispo de Urgel, na Espanha, que exercem funções principalmente institucionais. Andorra tem cerca de 88 mil habitantes.

Vaticano – Embora seja mais conhecido como centro da Igreja Católica, o Vaticano também é classificado como uma monarquia absoluta, eletiva e teocrática. O papa é o soberano e chefe de Estado, mas, diferentemente dos reis hereditários, é escolhido por eleição realizada pelo Colégio dos Cardeais. Criado como Estado independente em 1929, o Vaticano tem menos de mil habitantes.

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