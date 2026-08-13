Monarquias da Europa: conheça os países que ainda têm reis, príncipes e outros soberanos

Reino Unido – A monarquia britânica tem raízes que remontam aos reinos medievais e consolidou seu caráter constitucional a partir da Revolução Gloriosa e da Bill of Rights, de 1689. O Reino Unido reúne Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e tem cerca de 69 milhões de habitantes.
Espanha – A monarquia espanhola foi restaurada em 1975, após a morte do ditador Francisco Franco, com a ascensão do rei Juan Carlos I. O país tornou-se uma monarquia parlamentar com a Constituição de 1978 e atualmente tem cerca de 49,5 milhões de habitantes.
Suécia – A monarquia sueca tem raízes medievais e está entre as mais antigas da Europa. O poder do rei foi limitado pela Constituição de 1809 e, atualmente, o monarca exerce funções essencialmente cerimoniais. O país tem cerca de 10,6 milhões de habitantes.
Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.
Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.
Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.
Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.
Luxemburgo – O país tornou-se um grão-ducado em 1815 e atualmente é o único grão-ducado soberano do mundo. Adota uma monarquia constitucional, tendo o grão-duque como chefe de Estado. Luxemburgo tem cerca de 700 mil habitantes.
Noruega – A Noruega tornou-se um reino independente em 1905, após o fim da união com a Suécia, mantendo a monarquia constitucional. Atualmente, o rei exerce principalmente funções representativas e cerimoniais. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes.
Liechtenstein – O principado foi criado em 1719 e atualmente é uma monarquia constitucional hereditária. Diferentemente de muitos soberanos europeus, o príncipe de Liechtenstein conserva poderes políticos significativos. O pequeno país tem cerca de 40 mil habitantes.
Andorra – O país adota desde o século XIII um sistema peculiar de coprincipado, atualmente parlamentar. Seus chefes de Estado são dois copríncipes: o presidente da França e o bispo de Urgel, na Espanha, que exercem funções principalmente institucionais. Andorra tem cerca de 88 mil habitantes.
Vaticano – Embora seja mais conhecido como centro da Igreja Católica, o Vaticano também é classificado como uma monarquia absoluta, eletiva e teocrática. O papa é o soberano e chefe de Estado, mas, diferentemente dos reis hereditários, é escolhido por eleição realizada pelo Colégio dos Cardeais. Criado como Estado independente em 1929, o Vaticano tem menos de mil habitantes.