De vilas aquáticas a dinastias: conheça as cidades artificiais que encantam turistas na China

Em várias partes do país, complexos recriam cenários históricos que parecem ter atravessado séculos, mas foram construídos recentemente. São palácios, ruas, canais, templos e residências que recebem detalhes artificiais para criar uma atmosfera capaz de transportar os visitantes para outras épocas.
A proposta atende a um público interessado não apenas em conhecer lugares, mas também em viver experiências inspiradas na cultura tradicional chinesa. Esse movimento ganhou força entre os turistas locais e também passou a chamar a atenção de estrangeiros.
Um dos principais atrativos são os figurinos hanfu, que permitem aos visitantes assumir a aparência de personagens de diferentes períodos da história. Por valores relativamente baixos, os pacotes podem incluir roupas, maquiagem, acessórios, fotógrafos e tratamento das imagens.
A estética produzida nessas sessões conquistou enorme alcance nas redes sociais, sobretudo na plataforma Xiaohongshu (ou RedNote). Parte dessa tendência vem do movimento chamado de 'Chinamaxxing', que nasceu nas redes sociais, justamente para popularizar costumes e estéticas chinesas.
Entre os exemplos mais conhecidos está Gubei Water Town, perto de Pequim, um complexo construído em 2014 com investimento de US$ 600 milhões (equivalente a aproximadamente R$ 3 bilhões). O local combina a aparência de uma antiga vila aquática com a proximidade da Grande Muralha de Simatai, apesar de reproduzir características típicas de uma região distante dali.
Já em Xi'an, a Datang Everbright City aposta na grandiosidade da dinastia Tang para criar uma extensa área de entretenimento noturno. O espaço recebe milhões de visitantes e também virou cenário para casamentos que simulam viagens por diferentes momentos da história chinesa.
Em Xinjiang, a Cidade Antiga de Kashgar segue proposta semelhante, embora o caso tenha uma relação ainda mais complexa com a memória cultural local. O antigo centro urbano foi demolido e reconstruído, com a preservação de elementos visuais capazes de representar a arquitetura tradicional uigure.
A transformação ajudou a impulsionar o turismo na região, mas também provocou questionamentos sobre autenticidade e preservação histórica. Para parte dos visitantes, a experiência oferece uma forma acessível de contato com tradições que seriam difíceis de encontrar em outros lugares.