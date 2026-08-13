De vilas aquáticas a dinastias: conheça as cidades artificiais que encantam turistas na China

Entre os exemplos mais conhecidos está Gubei Water Town, perto de Pequim, um complexo construído em 2014 com investimento de US$ 600 milhões (equivalente a aproximadamente R$ 3 bilhões). O local combina a aparência de uma antiga vila aquática com a proximidade da Grande Muralha de Simatai, apesar de reproduzir características típicas de uma região distante dali.