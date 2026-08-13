3,5 mil km só de trilhas: casal largou trabalho e passou três anos e meio conhecendo os 77 parques nacionais do Brasil

A experiência despertou no casal a curiosidade sobre quantos parques existiam no país e quais experiências poderiam oferecer aos visitantes. Na época, havia 74 unidades, número que tornava inviável conhecer todas apenas durante períodos convencionais de férias.
Por isso, Dennis e Letícia decidiram interromper suas carreiras e planejar uma jornada de três anos e meio pelas diferentes regiões brasileiras. A preparação incluiu planejamento financeiro, logística e até um curso de primeiros socorros para enfrentar situações inesperadas.
Foram 1,3 mil dias na estrada, além de um acervo de aproximadamente 6 terabytes de fotografias e outros arquivos. Entre as experiências mais difíceis estiveram situações de tensão em áreas marcadas por conflitos fundiários e ameaças contra comunidades indígenas.
Segundo o casal, 15 dessas unidades apresentam maiores dificuldades para visitantes por causa do acesso, da infraestrutura ou das características do território. A falta de informações também aparece entre os obstáculos ao turismo nessas áreas, ao lado dos custos e das grandes distâncias.