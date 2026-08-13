Estilo de Vida 3,5 mil km só de trilhas: casal largou trabalho e passou três anos e meio conhecendo os 77 parques nacionais do Brasil A proposta era conhecer essas áreas de conservação, reunir informações sobre elas e ajudar a aproximar mais visitantes da natureza. O projeto começou a tomar forma depois de uma viagem de férias realizada em 2018, que incluiu uma passagem pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Por Flipar

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