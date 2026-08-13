Galeria Sol, alimentação e vitamina D: entenda essa relação essencial para o organismo A vitamina D é um nutriente que também atua como hormônio no organismo e participa de diversas funções essenciais. Sua principal fonte é a produção na pele estimulada pela radiação UVB do sol, embora também possa ser obtida por alguns alimentos e suplementos. Manter níveis adequados contribui especialmente para a saúde dos ossos e para o funcionamento muscular e imunológico. Por Flipar

Imagem gerada por i.a