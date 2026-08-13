Estilo de Vida Pisco: conheça a história e as curiosidades por trás da tradicional bebida sul-americana O pisco é um destilado de uva tradicional da América do Sul, conhecido pelo aroma e sabor característicos e por servir de base para drinques famosos, como o pisco sour. Sua história, porém, é motivo de uma antiga controvérsia: Peru e Chile reivindicam a origem da bebida e possuem tradições e regras próprias para sua produção. Por Flipar

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