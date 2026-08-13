Coretos: tradição, música e encontros que atravessam gerações

A principal função dos coretos é servir de palco para bandas, orquestras e outros grupos musicais durante festas e eventos públicos. Ao longo do tempo, essas estruturas também passaram a receber discursos, cerimônias, apresentações artísticas e diferentes manifestações culturais.
Além das apresentações musicais e manifestações culturais, os coretos também funcionam como pontos de encontro e espaços de expressão artística. Em muitas cidades, integram a rotina das praças e são utilizados para lazer, convivência social e atividades que aproximam a comunidade.
Os coretos ganharam destaque na Europa entre os séculos XVIII e XIX, influenciados por pavilhões e estruturas destinadas à música ao ar livre. No século XIX, difundiram-se por parques e praças públicas, aproximando concertos e apresentações musicais de um público cada vez mais amplo.
Com o tempo, os coretos se espalharam por diferentes regiões do mundo, inclusive por territórios sob influência europeia, incorporando-se à vida cultural das cidades. Um dos formatos mais tradicionais é o octogonal, geralmente elevado, cercado por colunas e coberto para proteger músicos e artistas do sol e da chuva.
Geralmente construídos em ferro fundido, madeira ou alvenaria, os coretos possuem um pequeno palco elevado que favorece a realização de apresentações. Comuns em praças e jardins públicos, muitos se tornaram marcos da paisagem urbana. A seguir, conheça alguns coretos tradicionais do Brasil e do exterior, ligados à história e à cultura de suas cidades.
Lisboa, Portugal – O Coreto do Jardim da Estrela é um dos mais conhecidos da capital portuguesa e integra a paisagem histórica desse tradicional jardim lisboeta. Construído em ferro no século XIX, mantém sua ligação com a música ao receber concertos e outras atividades culturais.
Paris, França – O Parc des Buttes-Chaumont, inaugurado em 1867, é um dos grandes jardins históricos da capital francesa. Entre seus espaços de convivência está um tradicional kiosque à musique, estrutura destinada a concertos e apresentações ao ar livre, característica dos parques parisienses.
Madrid, Espanha – O Parque del Retiro abriga o Templete de Música, um tradicional coreto construído na década de 1920. Localizado próximo à entrada da Plaza de la Independencia, o espaço mantém sua vocação musical e recebe concertos e outras atividades culturais ao ar livre.
Nova York, EUA – O Naumburg Bandshell, inaugurado em 1923 no Central Park, é um dos mais conhecidos palcos ao ar livre da cidade. Ao longo de sua história, recebeu concertos gratuitos, apresentações musicais e outros eventos culturais, mantendo a tradição de levar música ao espaço público.
Roma, Itália – A Villa Borghese abriga o Pincio Music Kiosk, um elegante coreto construído no século XIX, marcado pela estrutura metálica ornamentada. Integrado a uma das áreas verdes mais famosas de Roma, representa a tradição dos espaços destinados à música e à convivência nos jardins públicos da cidade.
Londres, Reino Unido – O coreto do Regent’s Park é um tradicional espaço para apresentações musicais ao ar livre. O parque mantém uma programação de concertos, especialmente durante os meses mais quentes, quando bandas e grupos musicais se apresentam em meio aos jardins.
Tóquio, Japão – O Ueno Park abriga um tradicional palco ao ar livre, inaugurado em 1953 às margens do Lago Shinobazu. Conhecido anteriormente como Suij? Ongakud?, o espaço recebe concertos, espetáculos e diferentes eventos culturais, mantendo viva a vocação artística do parque. ?
São Paulo, Brasil – A Praça da República abriga um coreto histórico que integra a paisagem de uma das áreas verdes mais tradicionais do centro paulistano. Restaurado em diferentes ocasiões, o espaço continua associado a apresentações, eventos e manifestações culturais.
Rio de Janeiro, Brasil – O coreto do Campo de São Cristóvão, na Zona Norte, foi inaugurado em 1906 e construído com elementos metálicos importados da Europa. A estrutura integrou a remodelação do Campo promovida durante a gestão do prefeito Pereira Passos, no período de grandes reformas urbanas da cidade.