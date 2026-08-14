Galeria Entre picos e geleiras: as montanhas mais impressionantes da Suíça As montanhas são parte essencial da identidade da Suíça. Além de dominarem grande parte da paisagem, influenciaram ao longo dos séculos a ocupação do território, os costumes, a economia e o modo de vida da população. Conheça algumas das montanhas mais importantes e impressionantes do país. Por Flipar

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