Entre picos e geleiras: as montanhas mais impressionantes da Suíça

Matterhorn (4.478 m) – Uma das montanhas mais famosas da Suíça e símbolo dos Alpes, destaca-se pelo inconfundível formato piramidal. Situado na fronteira entre Suíça e Itália, próximo à cidade de Zermatt, tornou-se um ícone do alpinismo e uma das paisagens mais fotografadas do país.
Dufourspitze (4.634 m) – Ponto mais alto da Suíça e segundo pico mais elevado dos Alpes, integra o maciço do Monte Rosa, na fronteira com a Itália. Cercada por geleiras, sua subida é destinada a montanhistas experientes e exige preparo técnico para enfrentar a altitude e as condições do ambiente alpino.
Jungfrau (4.158 m) – Ao lado do Eiger e do Mönch, forma um dos conjuntos montanhosos mais emblemáticos dos Alpes suíços. A região também se tornou um importante destino turístico graças à ferrovia Jungfrau, que leva ao Jungfraujoch, a 3.454 metros de altitude, em meio a geleiras e picos nevados.
Eiger (3.967 m) – Famoso por sua imponente face norte, conhecida como Nordwand, o Eiger ocupa um lugar de destaque na história do alpinismo. A difícil parede rochosa foi cenário de grandes conquistas e também de tragédias, tornando a montanha um dos símbolos da escalada nos Alpes suíços.
Mönch (4.107 m) – Localizado entre o Eiger e a Jungfrau, completa o famoso trio de montanhas do Oberland Bernês. Suas rotas atravessam terrenos de neve e gelo e, embora algumas sejam consideradas relativamente acessíveis para o alpinismo, a subida exige experiência em alta montanha. Do cume, avistam-se picos e geleiras da região.
Weisshorn (4.506 m) – Uma das montanhas mais altas da Suíça, chama atenção pelo formato piramidal e pelas cristas que convergem para o cume. Considerado por muitos alpinistas um dos picos mais belos dos Alpes, também é conhecido pelas exigentes rotas de escalada, que requerem experiência em alta montanha.
Dom (4.545 m) – É a montanha mais alta situada inteiramente em território suíço e a terceira mais elevada dos Alpes. Integrante do maciço Mischabel, no cantão de Valais, ergue-se em uma região marcada por grandes geleiras e é um importante destino do alpinismo de alta montanha.
Täschhorn (4.490 m) – Vizinho ao Dom e integrante do maciço Mischabel, o Täschhorn está entre os picos mais altos da Suíça. Suas rotas de ascensão são conhecidas pelas dificuldades técnicas e por trechos expostos, tornando a montanha um desafio reservado a alpinistas experientes nos Alpes Peninos.
Täschhorn (4.490 m) – Vizinho ao Dom e integrante do maciço Mischabel, o Täschhorn está entre os picos mais altos da Suíça. Suas rotas de ascensão são conhecidas pelas dificuldades técnicas e por trechos expostos, tornando a montanha um desafio reservado a alpinistas experientes nos Alpes Peninos.
Dent Blanche (4.357 m) – Localizada no cantão de Valais, destaca-se pelo formato piramidal e pelas encostas íngremes que se elevam sobre a região do Vale de Hérens. Com quatro cristas principais que convergem para o cume, é uma das montanhas de aparência mais marcante dos Alpes suíços.