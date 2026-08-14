Dragão-de-komodo: força, veneno e curiosidades sobre o maior lagarto do mundo

Natural da Indonésia, especialmente das ilhas de Komodo, Rinca e Flores, o dragão-de-komodo é o maior lagarto vivo do planeta. A espécie pertence à família dos varanídeos e sua história evolutiva remonta a milhões de anos. Evidências indicam que seus ancestrais tiveram origem na Austrália e posteriormente chegaram ao arquipélago indonésio.
Estudos indicam que os ancestrais do dragão-de-komodo viveram na Austrália há milhões de anos e deram origem a uma linhagem que posteriormente alcançou a Indonésia. Alguns antigos lagartos varanídeos australianos atingiram dimensões ainda maiores. Essa história evolutiva ajuda a explicar as características impressionantes da espécie atual.
O isolamento geográfico das ilhas onde vive contribuiu para que o dragão-de-komodo desenvolvesse adaptações particulares ao ambiente. Sem outros grandes predadores terrestres competindo pelo mesmo espaço, tornou-se um dos principais predadores de seu ecossistema. Fisicamente, impressiona pelo tamanho, força e aparência robusta.
Os machos podem atingir cerca de 3 metros de comprimento e, em casos excepcionais, superar 90 quilos. A pele é coberta por escamas e reforçada por pequenos depósitos ósseos chamados osteodermas, que formam uma espécie de armadura natural. Essa estrutura oferece proteção adicional, inclusive em confrontos com outros indivíduos.
Também possuem cauda musculosa, garras fortes e dentes curvos e serrilhados, adaptados para cortar e rasgar a carne. A língua bifurcada capta partículas químicas do ambiente e as leva ao órgão de Jacobson, no céu da boca. Esse sistema permite detectar alimento e possíveis presas a vários quilômetros de distância.
Um estudo publicado em 2024 revelou que os dentes do dragão-de-komodo apresentam uma camada rica em ferro concentrada principalmente nas bordas serrilhadas e nas pontas. Esse revestimento ajuda a manter essas áreas afiadas e resistentes ao desgaste. A descoberta chamou atenção por ser uma adaptação dentária incomum entre os répteis.
Durante muito tempo, acreditou-se que bactérias presentes na saliva fossem as principais responsáveis pela morte das presas. Pesquisas posteriores revelaram que o dragão-de-komodo possui glândulas de veneno, cujas substâncias ajudam a impedir a coagulação do sangue, reduzir a pressão arterial e favorecer o choque. A ação do veneno, combinada aos ferimentos profundos provocados pela mordida, torna o ataque especialmente eficiente.
O dragão-de-komodo tem hábitos predominantemente solitários, embora vários indivíduos possam se reunir em torno de uma fonte abundante de alimento. Como depende do ambiente para regular a temperatura corporal, alterna períodos de atividade com momentos de descanso à sombra. Esse comportamento ajuda a evitar o superaquecimento nas horas mais quentes do dia.
Apesar do tamanho, o dragão-de-komodo consegue correr rapidamente em curtas distâncias. Sua dieta inclui cervos, javalis, aves, pequenos mamíferos e carcaças de animais. O canibalismo também ocorre, e indivíduos maiores podem atacar e devorar exemplares mais jovens, especialmente filhotes.
As fêmeas depositam seus ovos em ninhos escavados no solo ou podem aproveitar antigos montes de nidificação construídos por aves. Após a eclosão, os filhotes são independentes e passam boa parte dos primeiros anos nas árvores. Esse comportamento ajuda a protegê-los de predadores, inclusive de dragões-de-komodo adultos.
Atualmente, o dragão-de-komodo é considerado uma espécie Em Perigo, ameaçada principalmente pela redução de seu habitat e pelos impactos das mudanças climáticas. Parte de sua população vive em áreas protegidas da Indonésia, incluindo o Parque Nacional de Komodo. Mesmo ameaçado, continua sendo um dos grandes símbolos da biodiversidade do arquipélago indonésio.