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Dragão-de-komodo: força, veneno e curiosidades sobre o maior lagarto do mundo

Entre os répteis que ainda habitam o planeta, poucos despertam tanta curiosidade quanto o dragão-de-komodo. De aparência imponente e hábitos de predador, esse animal é resultado de milhões de anos de evolução e de adaptações a ambientes insulares. Encontrado naturalmente em algumas ilhas da Indonésia, tornou-se um dos grandes símbolos da extraordinária diversidade dos répteis.

Por Flipar
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Natural da Indonésia, especialmente das ilhas de Komodo, Rinca e Flores, o dragão-de-komodo é o maior lagarto vivo do planeta. A espécie pertence à família dos varanídeos e sua história evolutiva remonta a milhões de anos. Evidências indicam que seus ancestrais tiveram origem na Austrália e posteriormente chegaram ao arquipélago indonésio.

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Estudos indicam que os ancestrais do dragão-de-komodo viveram na Austrália há milhões de anos e deram origem a uma linhagem que posteriormente alcançou a Indonésia. Alguns antigos lagartos varanídeos australianos atingiram dimensões ainda maiores. Essa história evolutiva ajuda a explicar as características impressionantes da espécie atual.

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O isolamento geográfico das ilhas onde vive contribuiu para que o dragão-de-komodo desenvolvesse adaptações particulares ao ambiente. Sem outros grandes predadores terrestres competindo pelo mesmo espaço, tornou-se um dos principais predadores de seu ecossistema. Fisicamente, impressiona pelo tamanho, força e aparência robusta.

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Os machos podem atingir cerca de 3 metros de comprimento e, em casos excepcionais, superar 90 quilos. A pele é coberta por escamas e reforçada por pequenos depósitos ósseos chamados osteodermas, que formam uma espécie de armadura natural. Essa estrutura oferece proteção adicional, inclusive em confrontos com outros indivíduos.

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Também possuem cauda musculosa, garras fortes e dentes curvos e serrilhados, adaptados para cortar e rasgar a carne. A língua bifurcada capta partículas químicas do ambiente e as leva ao órgão de Jacobson, no céu da boca. Esse sistema permite detectar alimento e possíveis presas a vários quilômetros de distância.

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Um estudo publicado em 2024 revelou que os dentes do dragão-de-komodo apresentam uma camada rica em ferro concentrada principalmente nas bordas serrilhadas e nas pontas. Esse revestimento ajuda a manter essas áreas afiadas e resistentes ao desgaste. A descoberta chamou atenção por ser uma adaptação dentária incomum entre os répteis.

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Durante muito tempo, acreditou-se que bactérias presentes na saliva fossem as principais responsáveis pela morte das presas. Pesquisas posteriores revelaram que o dragão-de-komodo possui glândulas de veneno, cujas substâncias ajudam a impedir a coagulação do sangue, reduzir a pressão arterial e favorecer o choque. A ação do veneno, combinada aos ferimentos profundos provocados pela mordida, torna o ataque especialmente eficiente.

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O dragão-de-komodo tem hábitos predominantemente solitários, embora vários indivíduos possam se reunir em torno de uma fonte abundante de alimento. Como depende do ambiente para regular a temperatura corporal, alterna períodos de atividade com momentos de descanso à sombra. Esse comportamento ajuda a evitar o superaquecimento nas horas mais quentes do dia.

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Apesar do tamanho, o dragão-de-komodo consegue correr rapidamente em curtas distâncias. Sua dieta inclui cervos, javalis, aves, pequenos mamíferos e carcaças de animais. O canibalismo também ocorre, e indivíduos maiores podem atacar e devorar exemplares mais jovens, especialmente filhotes.

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As fêmeas depositam seus ovos em ninhos escavados no solo ou podem aproveitar antigos montes de nidificação construídos por aves. Após a eclosão, os filhotes são independentes e passam boa parte dos primeiros anos nas árvores. Esse comportamento ajuda a protegê-los de predadores, inclusive de dragões-de-komodo adultos.

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Atualmente, o dragão-de-komodo é considerado uma espécie Em Perigo, ameaçada principalmente pela redução de seu habitat e pelos impactos das mudanças climáticas. Parte de sua população vive em áreas protegidas da Indonésia, incluindo o Parque Nacional de Komodo. Mesmo ameaçado, continua sendo um dos grandes símbolos da biodiversidade do arquipélago indonésio.

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