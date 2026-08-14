Animais Dragão-de-komodo: força, veneno e curiosidades sobre o maior lagarto do mundo Entre os répteis que ainda habitam o planeta, poucos despertam tanta curiosidade quanto o dragão-de-komodo. De aparência imponente e hábitos de predador, esse animal é resultado de milhões de anos de evolução e de adaptações a ambientes insulares. Encontrado naturalmente em algumas ilhas da Indonésia, tornou-se um dos grandes símbolos da extraordinária diversidade dos répteis. Por Flipar

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