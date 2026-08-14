Fé nas alturas: conheça algumas das igrejas mais altas do mundo

Sagrada Família (Espanha) – 172,5 m: Em 2026, a basílica de Barcelona alcançou sua altura máxima de 172,5 metros com a conclusão da Torre de Jesus Cristo, tornando-se a igreja mais alta do mundo. Projetada por Antoni Gaudí, começou a ser construída em 1882 e se tornou um dos maiores símbolos de Barcelona, embora outras partes do complexo ainda estejam em obras.