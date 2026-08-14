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Fé nas alturas: conheça algumas das igrejas mais altas do mundo

Ao longo dos séculos, igrejas monumentais transformaram o horizonte de diversas cidades, combinando fé, história e grandes desafios de engenharia. Em 2026, a Sagrada Família, em Barcelona, alcançou 172,5 metros e tornou-se a igreja mais alta do mundo. Conheça templos que impressionam pela altura, arquitetura e importância histórica.

Por Flipar
Canaan - Wikimédia Commons

Sagrada Família (Espanha) – 172,5 m: Em 2026, a basílica de Barcelona alcançou sua altura máxima de 172,5 metros com a conclusão da Torre de Jesus Cristo, tornando-se a igreja mais alta do mundo. Projetada por Antoni Gaudí, começou a ser construída em 1882 e se tornou um dos maiores símbolos de Barcelona, embora outras partes do complexo ainda estejam em obras.

Bernard Gagnon - Wikimédia Commons

Igreja de São Martinho (Alemanha) – 130,6 m: Localizada em Landshut, na Baviera, é famosa por possuir a mais alta torre de igreja construída em tijolos do mundo. Erguida principalmente entre os séculos XIV e XVI, a construção gótica impressiona pela torre esguia de cerca de 130,6 metros, que domina a paisagem do centro histórico.

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Catedral de Santo Estêvão (Áustria) – 136,4 m: Um dos principais símbolos de Viena, destaca-se pela enorme torre sul, concluída no século XV, que alcança 136,4 metros. A catedral combina diferentes fases arquitetônicas, com forte presença do estilo gótico, e também chama atenção pelo característico telhado revestido de milhares de telhas coloridas.

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Ulm Minster (Alemanha) – 161,5 m: Durante mais de um século, foi considerada a igreja mais alta do mundo, até ser superada pela Sagrada Família em 2026. Construída em estilo gótico, possui uma torre acessível aos visitantes, de onde, em dias claros, é possível avistar até os Alpes. Continua sendo um dos grandes marcos arquitetônicos de Ulm.

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Basílica de Nossa Senhora da Paz (Costa do Marfim) – 158 m: Localizada em Yamoussoukro e inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, impressiona pela enorme cúpula e pelas dimensões monumentais. Inaugurada em 1990, já foi reconhecida pelo Guinness como a maior igreja do mundo, considerando critérios que incluem sua área externa.

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Catedral de Colônia (Alemanha) – 157 m: Patrimônio Mundial da UNESCO, começou a ser construída em 1248, mas as obras foram interrompidas e só terminaram em 1880. Com suas enormes torres góticas, tornou-se um dos principais símbolos da Alemanha e uma das igrejas mais visitadas do país.

Imagem de B. Hochsprung por Pixabay

Catedral de Rouen (França) – 151 m: Foi o edifício mais alto do mundo entre 1876 e 1880, graças à agulha que elevou sua torre a cerca de 151 metros. Além da importância para a arquitetura gótica, ganhou destaque na história da arte ao ser retratada por Claude Monet em uma célebre série de pinturas.

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Basílica de Nossa Senhora de Liche? (Polônia) – 141,5 m: Construída entre 1994 e 2004, destaca-se entre as maiores e mais altas igrejas da Polônia. Sua torre alcança 141,5 metros, enquanto o enorme santuário, de interiores ornamentados, tornou-se um importante centro de peregrinação católica no país.

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Catedral de Estrasburgo (França) – 142 m: Considerada uma obra-prima da arquitetura gótica, foi o edifício mais alto do mundo entre 1647 e 1874. Sua única torre concluída alcança cerca de 142 metros e domina o centro histórico de Estrasburgo, tornando-se um dos grandes símbolos da cidade.

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Catedral de Nossa Senhora de Antuérpia (Bélgica) – 123 m: Iniciada no século XIV e concluída em grande parte no século XVI, destaca-se pela torre de cerca de 123 metros. Além da arquitetura gótica, abriga importantes obras de Peter Paul Rubens, unindo patrimônio religioso e artístico em pleno centro de Antuérpia.

Yair Haklai - wikimedia commons

Catedral de Milão (Itália) – 108,5 m: Um dos maiores símbolos de Milão, impressiona pela arquitetura gótica, pelas inúmeras esculturas e pelo conjunto de pináculos. Seu ponto mais alto chega a 108,5 metros e é coroado pela Madonnina, a famosa estátua dourada da Virgem Maria.

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Catedral de São Patrício (Austrália) – 105 m: Localizada em Melbourne, é considerada a maior igreja da Austrália em dimensões. Construída em estilo neogótico, possui três torres, sendo que a central alcança cerca de 105 metros, destacando-se no conjunto monumental iniciado no século XIX.

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Catedral da Sé (Brasil) – 92 m: Localizada no centro de São Paulo, é um dos principais monumentos religiosos e arquitetônicos do Brasil. Inaugurada em 1954, combina predominância neogótica com uma grande cúpula de inspiração renascentista, enquanto suas duas torres alcançam cerca de 92 metros.

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Basílica de São Pedro (Vaticano) – 136,6 m: Um dos maiores símbolos do catolicismo, destaca-se pela monumental cúpula concebida por Michelangelo. Concluída após a morte do artista, ela eleva a basílica a cerca de 136 metros e se tornou uma das obras mais reconhecidas da arquitetura renascentista.

Jean-Pol GRANDMONT/Wikimédia Commons

Catedral de Chartres (França) – 115 m: Um dos grandes monumentos da arquitetura gótica francesa, possui duas torres de alturas diferentes, sendo que a mais alta alcança cerca de 115 metros. Patrimônio Mundial da UNESCO, também é célebre pelo extraordinário conjunto de vitrais medievais preservados em seu interior.

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Catedral de Lincoln (Inglaterra) – atualmente 83 m: Entra na galeria por uma curiosidade histórica. No século XIV, sua torre central era coroada por uma enorme agulha de madeira que teria elevado a construção a cerca de 160 metros, tornando-a, segundo estimativas tradicionais, o edifício mais alto do mundo. A agulha desabou em 1548 e nunca foi reconstruída; hoje, a torre central alcança cerca de 83 metros.

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