Ostensório: a história e os significados de um dos símbolos da tradição católica

O nome “ostensório” está ligado ao latim ostendere, que significa “mostrar” ou “expor”. Sua função é justamente manter a hóstia consagrada visível aos fiéis durante a adoração eucarística, a bênção do Santíssimo Sacramento e procissões religiosas, como a tradicional celebração de Corpus Christi.
Grande parte dos ostensórios apresenta formato semelhante ao de um sol, com raios metálicos ao redor da área central onde fica a hóstia consagrada. A cruz no topo também é um elemento frequente. Muitas peças recebem acabamento dourado e ornamentação elaborada, que varia conforme a época e o estilo artístico.
No centro do ostensório é encaixada a luneta, pequena peça geralmente circular e transparente que sustenta a hóstia consagrada e permite que ela fique visível aos fiéis. Em celebrações como a de Corpus Christi, o ostensório pode ser conduzido pelo sacerdote em procissões religiosas.
Algumas peças antigas podem ser confundidas com relicários, já que certos modelos apresentam formatos e ornamentações semelhantes. A principal diferença está na função: o relicário guarda ou exibe relíquias associadas aos santos, enquanto o ostensório é destinado à exposição da hóstia consagrada para veneração dos fiéis.
Ao longo da história, muitos ostensórios se tornaram verdadeiras obras de arte sacra. Igrejas, catedrais e museus preservam exemplares produzidos há vários séculos, confeccionados em metais como ouro e prata e, em alguns casos, ornamentados com pedras preciosas ou semipreciosas.
O uso do ostensório se difundiu na Europa durante a Idade Média, acompanhando o crescimento da devoção à Eucaristia e da prática de expor a hóstia consagrada aos fiéis. Ao longo dos séculos, o objeto ganhou diferentes formatos e ornamentações, refletindo os estilos artísticos de cada época.
O ostensório ganhou especial destaque nas procissões de Corpus Christi, celebração instituída no século XIII e dedicada à Eucaristia. Nessas ocasiões, o sacerdote conduz o Santíssimo Sacramento no ostensório, tradicionalmente acompanhado pelos fiéis ao longo do percurso.