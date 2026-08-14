Galeria Ostensório: a história e os significados de um dos símbolos da tradição católica O ostensório é um dos objetos litúrgicos mais conhecidos da Igreja Católica e costuma chamar atenção pela ornamentação, muitas vezes dourada e rica em detalhes. A peça é utilizada principalmente para expor a hóstia consagrada à veneração dos fiéis, especialmente durante a adoração eucarística e a bênção do Santíssimo Sacramento. Por Flipar

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