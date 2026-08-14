Shakira lança versão em português de “Dai Dai” com Filipe Ret e Léo Santana

A voz de Shakira continua como destaque da faixa, que agora também apresenta versos em português. Segundo Léo Santana, foi Anitta quem intermediou sua participação no projeto ao lado da colombiana. A versão original de “Dai Dai” chegou ao público em maio de 2026 como música oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026, realizada nos Estados Unidos, é uma parceria com Burna Boy.
“Dai Dai” é o quarto projeto de Shakira relacionado a uma Copa do Mundo. “Hips Don't Lie” foi um dos temas do Mundial de 2006, na Alemanha, “Waka Waka” foi a música oficial da Copa de 2010, na África do Sul, e “La La La” foi tema da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.
'Waka Waka (This Time for Africa)', inclusive, é um dos maiores sucessos da carreira de Shakira. O clipe oficial da música ultrapassa 4,5 bilhões de visualizações no YouTube. A canção também marcou o início do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, que se conheceram durante a divulgação da música.
Shakira tem dois filhos com Piqué, com quem viveu um relacionamento de 11 anos que terminou em 2022, depois de a cantora descobrir uma traição. Milan, o filho mais velho, nasceu em 2013, na Espanha, enquanto Sasha nasceu em 2015, também no país. Após a separação, os dois passaram a viver com a cantora em Miami, nos Estados Unidos.
Aliás, a relação de Shakira com o Brasil também é antiga. A cantora já declarou publicamente que se sente em casa quando retorna ao país. Tudo começou nos anos 1990, quando ela fez uma série de shows pelas cidades brasileiras. Foi nessa época que Shakira aprendeu português.
No dia 2 de maio de 2026, Shakira realizou um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, pela terceira edição do “Todo Mundo no Rio”. A apresentação reuniu mais de dois milhões de pessoas e contou com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.
Shakira é cantora, compositora, produtora e uma das artistas latinas mais famosas do mundo. Entre seus principais sucessos estão “Whenever, Wherever”, “Hips Don't Lie”, “Estoy Aquí” e “Loca”, além de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que faz referência ao término de seu relacionamento com Gerard Piqué.