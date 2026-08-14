Shakira lança versão em português de “Dai Dai” com Filipe Ret e Léo Santana

Shakira tem dois filhos com Piqué, com quem viveu um relacionamento de 11 anos que terminou em 2022, depois de a cantora descobrir uma traição. Milan, o filho mais velho, nasceu em 2013, na Espanha, enquanto Sasha nasceu em 2015, também no país. Após a separação, os dois passaram a viver com a cantora em Miami, nos Estados Unidos.