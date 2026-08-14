Clamato: curiosa bebida mistura tomate e caldo de moluscos

Seu sabor salgado e característico combina o tomate com notas provenientes do caldo de moluscos, criando um perfil bastante peculiar. Ao longo do tempo, a bebida ganhou popularidade principalmente como ingrediente de coquetéis e outras preparações. No México, tornou-se especialmente associada a bebidas refrescantes e momentos de socialização.
A combinação inusitada ajudou o clamato a conquistar espaço em bares, restaurantes e também no consumo doméstico. Seu sabor intenso e bastante particular pode dividir opiniões, mas é justamente uma de suas características mais marcantes. Ao longo das décadas, tornou-se ingrediente de diferentes coquetéis e preparações, especialmente na América do Norte. Veja a seguir a história, as características e algumas curiosidades sobre essa bebida peculiar.
O Clamato foi lançado comercialmente pela Mott’s em 1966, combinando suco de tomate com caldo de moluscos e temperos. Em 1969, no Canadá, Walter Chell utilizou uma mistura semelhante de tomate e moluscos para criar o Caesar, coquetel que se tornaria extremamente popular no país. Com o tempo, o Clamato também passou a ser amplamente utilizado no preparo da bebida.
A fabricação do Clamato combina concentrado de tomate, caldo de moluscos, temperos e outros ingredientes que ajudam a compor seu sabor característico. O resultado é uma bebida de textura relativamente leve, com notas salgadas e umami. Essa combinação peculiar é justamente o que a diferencia do suco de tomate tradicional e de outros refrescos.
O Clamato ganhou espaço no preparo de diferentes coquetéis, especialmente em versões da michelada mexicana, que podem combinar cerveja, limão, molhos e temperos. No Canadá, tornou-se um ingrediente muito associado ao Caesar, um dos coquetéis mais populares do país. Essa versatilidade ajudou a bebida a conquistar diferentes mercados e paladares.
No México, o Clamato tornou-se popular em bares e encontros sociais, principalmente como ingrediente de bebidas preparadas com cerveja, limão e temperos. No Canadá, está fortemente associado ao Caesar, coquetel considerado um dos símbolos da cultura gastronômica do país. Assim, a bebida conquistou usos e significados diferentes em cada lugar.
O sabor intenso e salgado do Clamato pode dividir opiniões, mas a bebida mantém popularidade em diferentes mercados. Além dos coquetéis, pode ser utilizada em preparações culinárias, como molhos, marinadas e receitas com frutos do mar. Essa versatilidade ajudou a ampliar seus usos para além do copo.