Clamato: curiosa bebida mistura tomate e caldo de moluscos

A combinação inusitada ajudou o clamato a conquistar espaço em bares, restaurantes e também no consumo doméstico. Seu sabor intenso e bastante particular pode dividir opiniões, mas é justamente uma de suas características mais marcantes. Ao longo das décadas, tornou-se ingrediente de diferentes coquetéis e preparações, especialmente na América do Norte. Veja a seguir a história, as características e algumas curiosidades sobre essa bebida peculiar.