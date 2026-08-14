Esporte ‘Wing walking’: Após sofrer derrame, britânica de 97 anos se torna a mais velha do mundo a realizar acrobacias em cima de um avião Se você se sentir indisposto para realizar uma tarefa simples do dia a dia, lembre-se desse feito: aos 97 anos, a britânica Betty Bromage superou a própria marca no Guinness World Records ao se consolidar como a mulher mais velha a praticar wing walking — modalidade radical em que o praticante viaja preso do lado de fora de uma aeronave. Por Flipar

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