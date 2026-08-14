‘Wing walking’: Após sofrer derrame, britânica de 97 anos se torna a mais velha do mundo a realizar acrobacias em cima de um avião

O wing walking surgiu entre os anos 1910 e 1920, durante os chamados “circos voadores”, que ganharam popularidade após a 1ª Guerra Mundial. Pilotos que haviam participado do conflito passaram a realizar apresentações com aviões e acrobacias para o público. O americano Ormer Locklear foi um dos pioneiros a deixar a cabine e caminhar sobre a asa durante o voo.
Os riscos elevados provocaram diversos acidentes e mortes. Com o passar dos anos, a modalidade adotou normas mais rígidas e recursos de proteção. Atualmente, os praticantes permanecem presos à aeronave por cabos de segurança e ocupam posições específicas durante as manobras. A atividade, apesar de incomum, ainda atrai pessoas dispostas a enfrentar grandes desafios nos céus.