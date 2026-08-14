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‘Wing walking’: Após sofrer derrame, britânica de 97 anos se torna a mais velha do mundo a realizar acrobacias em cima de um avião

Se você se sentir indisposto para realizar uma tarefa simples do dia a dia, lembre-se desse feito: aos 97 anos, a britânica Betty Bromage superou a própria marca no Guinness World Records ao se consolidar como a mulher mais velha a praticar wing walking — modalidade radical em que o praticante viaja preso do lado de fora de uma aeronave.

Por Flipar
Reproduc?a?o @aerosuperbatics

O wing walking surgiu entre os anos 1910 e 1920, durante os chamados “circos voadores”, que ganharam popularidade após a 1ª Guerra Mundial. Pilotos que haviam participado do conflito passaram a realizar apresentações com aviões e acrobacias para o público. O americano Ormer Locklear foi um dos pioneiros a deixar a cabine e caminhar sobre a asa durante o voo.

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Os riscos elevados provocaram diversos acidentes e mortes. Com o passar dos anos, a modalidade adotou normas mais rígidas e recursos de proteção. Atualmente, os praticantes permanecem presos à aeronave por cabos de segurança e ocupam posições específicas durante as manobras. A atividade, apesar de incomum, ainda atrai pessoas dispostas a enfrentar grandes desafios nos céus.

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