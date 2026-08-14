‘Olho de dragão’: conheça a longan, fruta exótica que tem chamado atenção de produtores brasileiros

Esse intervalo permite planejar melhor a produção e pode favorecer agricultores interessados em uma fruta com maior valor agregado. O preço também ajuda a explicar o interesse comercial pela espécie. Em períodos de menor oferta, a longan já alcançou valores superiores a R$ 80 por quilo no mercado paulista, enquanto durante a safra os preços podem cair para cerca de R$ 18 a R$ 20.